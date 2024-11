Nach dramatischem Badeunfall: Bub (4) kämpft sich zurück ins Leben

Nach dem dramatischen Badeunfall in Bayern erwachte der junge Salzburger nun aus dem Koma.

Veröffentlicht am 6. November 2024, 16:18 / ©HeungSoon/Pixabay

Dramatische Szenen spielten sich an Allerheiligen, 1. November 2024, in einer Therme im bayrischen Berchtesgaden ab. Als eine Familie aus Hallein abends nach Hause fahren wollte, war ihr zu dem Zeitpunkt dreijähriger Sohn plötzlich verschwunden. Der Bub war ganz alleine zurück zum Schwimmbecken gegangen und fiel aus bisher unbekannten Gründen ins Wasser. Mehr dazu in: Drama bei Familien-Ausflug: Bub (3) trieb regungslos im Wasser.

Kind vor Ort reanimiert

Erst nach mehreren Minuten unter Wasser bemerkten zwei zwölfjährige Mädchen das im Wasser treibende Kind und zogen es aus dem Becken. Wie deutsche Medien berichten, war der Bub bereits regungslos. Eine zufällig vor Ort befindliche Notärztin und der Bademeister reanimierten ihn vor Ort. Der junge Salzburger wurde anschließend in ein Salzburger Klinikum geflogen. Lange Zeit befand sich das Kind in einem sehr kritischen Zustand. Fünf Tage später gibt es nun endlich Entwarnung.

Aus dem Koma erwacht

Der mittlerweile vierjährige Bub konnte am vergangenen Dienstag, 5. November 2024, wieder aus dem Tiefschlaf geweckt werden. Medienberichten zufolge geht es dem Kind den Umständen entsprechen wieder „sehr gut“, heißt es zumindest von Seiten der Ärzte. Weiters seien kleine bleibenden Schäden zu befürchten. Überglücklich sind auch die Eltern, die ihren Sprössling als wahren Kämpfer bezeichnen. Seinen Geburtstag am vergangenen Sonntag konnte der Kleine zwar nicht feiern, doch nun gibt es für die junge Familie wohl einen doppelten Grund, ihren kleinen Helden gebührend zu feiern.