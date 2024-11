Neue Tagesstätte in Villach wurde eröffnet: „Mittendrin statt nur dabei“

„Mittendrin statt nur dabei“ lautet das Motto in der neuen Tagesstätte Villach im MaxPalais. Im Rahmen der fähigkeitsorientierten Beschäftigung (FoB) bietet sie Klientinnen und Klienten über die Betreuung durch autArK eine geregelte und sinnstiftende Tagesstruktur, die sich in erster Linie nach den individuellen Interessen und Bedürfnissen der betreuten Personen – Menschen mit Behinderungen – richtet. Bezogen wurde sie bereits nach der Fertigstellung im Juni 2024 – heute, Mittwoch, fand im Beisein von Chancengleichheitsreferentin LRin Beate Prettner die offizielle Eröffnung statt.

Betreuung wird vom Land Kärnten finanziert

„Das Land Kärnten hat die Tagesstätte im MaxPalais Villach für bis zu zwölf Menschen mit Behinderung bewilligt. Ihre Betreuung durch autArK finanziert das Land mit mehr als einer halben Million Euro pro Jahr. Das ist eine gute, sinnvolle und weitblickende Investition: Denn es geht um nichts Geringeres als eine Zukunftsperspektive für die betroffenen Menschen. Und damit geht es um Lebensqualität, die mit dem Selbstwert der Menschen steigt. Genau das ist mir als Chancengleichheitsreferentin so wichtig. Und ich kann eines versichern: Trotz massiven Einsparungskurses des Landes steht außer Frage: Wir werden im Bereich der Chancengleichheit auch künftig jene Projekte sicherstellen, die Menschen mit Behinderung ein möglichst selbstbestimmtes Leben erlauben. Die Tagesstätte Villach ist eine wunderbare Ergänzung zur bereits in Betrieb genommenen „autArKerie“ im MaxPalais: Dieses Bistro in Verbindung mit einem Hofladen ist ein weiterer inklusiver Vorzeigebetrieb, der bis zu 18 Menschen mit Behinderung eine Beschäftigung ermöglicht.“

Das sagt autArK -Geschäftsführer Andreas Jesse

„Schon immer sind bei der Entwicklung von neuen Angeboten Normalisierung der Lebensbedingungen, Selbstbestimmung, Inklusion und gesellschaftliche Teilhabe unsere Leitmotive. Damit verbunden sind uns in den letzten zwei Jahrzehnten gemeinsam mit dem Land Kärnten in vielen Lebensbereichen einige richtungsweisende Veränderungen gelungen, die die Lebensqualität von Menschen mit Behinderungen und deren Angehörigen definitiv verbessert haben. Die neue Tagesstätte in Villach ist ein weiteres gutes Beispiel dafür, denn hier werden in einer Wohlfühlatmosphäre Menschen mit unterschiedlichem Unterstützungsbedarf in einer kleinen Einheit in zentraler Lage in der Villacher Innenstadt begleitet“, betont autArK-Geschäftsführer Andreas Jesse.

Auch Gerda Sandriesser freut sich

Villachs Sozialreferentin und Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser betonte: „autArK und Villach – das ist eine langjährige Erfolgsgeschichte! Umso mehr freue ich mich, dass es nun auch das Angebot einer Tagesstätte hier, mitten im Herzen von Villach, gibt. autArK ist eine enorm wichtige Organisation für uns, die Menschen in beruflicher und sozialer Inklusion behilflich ist und unter die Arme greift.“