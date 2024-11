Sternenkind-Eltern senden rührenden Brief, darauf folgt Auszeichnung

Wir, die Unterzeichnenden, sind eine Gruppe von Sternenkindeltern, denen es ein Herzensanliegen ist, Vera Juriatti für ein Ehrenzeichen des Staates vorzuschlagen: Sternenkinder sind Kinder, die kurz vor, während oder nach der Geburt versterben. Wir alle sind davon betroffen und dieses Schicksal hat uns mit Vera Juriatti zusammengeführt. Sie nämlich war es, die bei einigen von uns in den ersten Stunden nach der Geburt unseres Kindes/unserer Zwillinge bei uns im Zimmer einer Geburtenklinik war und alle von uns seit dieser Zeit – wann immer wir es wünschen – sensibel und äußerst fachkundig begleitet. Und neben uns, das sei natürlich auch festgehalten, sind es tausende Familien in den letzten 30 Jahren, die von Vera Juriatti begleitet wurden. Vera Juriatti ist gemeinsam mit ihrem Mann ehrenamtlich als Sternenkindfotografin tätig und hat in den letzten Jahren hunderte Sternenkinder und deren Familien „das erste und letzte Bild“ geschenkt. Mit ihrem Fachwissen als diplomierte Kinderkrankenschwester hat sie in den vergangenen fast dreißig Jahren, die sie sich der Sternenkindhilfe widmet, unzählige Eltern dazu ermutigt, in den Stunden nach der Geburt der Sternenkinder so viele Erinnerungen zu schaffen, wie es eben in dieser kurzen gemeinsamen Zeit möglich ist. Während wir unsere Kinder – bestärkt und geführt durch Vera Juriatti – gekleidet, gepflegt und in unseren Armen gehalten haben, wurden Bilder angefertigt, die uns den Rest unseres Lebens begleiten werden. Vera Juriatti aber hilft nicht nur dabei, Erinnerungen zu schaffen: Sie ist Tag und Nacht kontaktierbar (sie hat ein Smartphone, das sie tatsächlich immer abnimmt und online ist sie jeden Tag fast 18 Stunden ansprechbar), da sie sich seit ungefähr fünf Jahren nur noch ihrem Ehrenamt widmet und so ungefähr 2000 Stunden im Jahr leistet. Das Ehepaar Juriatti kennt dabei keinen Urlaub, keine Feiertage und keinen Sonntag. Manchmal – das wissen wir von Vera Juriatti – fahren die beiden nachts um 1 Uhr los, um bei einer Nottaufe oder den Eltern eines sterbenden Kindes zu sein und dabei Stütze und Orientierung zu geben: eben durch kleine liebevolle Handlungen, die prägende Erinnerungen schaffen und zugleich auf Bilder gebannt werden. Eine nachhaltige und nicht mehr wegzudenkende Plattform wurde vor drei Jahren auch von ihr geschaffen: Gemeinsam mit ihrem Mann hat sie – ausschließlich privat finanziert – eine online-Hilfslandkarte für Sternenkindeltern eingerichtet – www.mein-sternenkind.net – und aktuell zur Weihnachtszeit 2023 um einen virtuellen Sternenhimmel erweitert, auf dem Eltern für ihre verstorbenen Kinder ganz im Sinne des Buches „Der kleine Prinz“ von Antoine de Saint-Exupéry ein Sternchen ans fliegende Firmament setzen können: https://www.mein-sternenkind.net/sternenhimmel. Die Seite ist inzwischen die Drehscheibe der Sternenkindhilfe in Österreich, Liechtenstein und Südtirol geworden. Vera Juriatti arbeitet laufend daran, dass alle Geburtenstationen in Österreich von dieser Landkarte wissen, um Sterneneltern rasch und unkompliziert zu vielen Betreuungsmöglichkeiten und Gedenkorten in ihren Regionen zu verhelfen: Hilfe für Körper und Geist in der Krise sowie im Gedenken an die Kinder und dann auch den anhaltenden Kinderwunsch. Sowohl Sterneneltern wie auch Fachpersonal finden so unkompliziert und rasch zusammen. Ein Mal im Jahr organisiert Vera Juriatti eine Fachtagung in Graz, wo sich Expert:innen der Sternenkindhilfe mit Fachpersonen aus der Geburtshilfe und Pflege treffen, um sich auf sehr hohem Niveau weiterzubilden. Das alles wissen wir von Vera Juriatti, die wir wärmstens für ein Ehrenzeichen unseres Staates vorschlagen wollen. Wir alle brauchen solch bescheidene Menschen wie sie, die uns alle ständig darin bestärkt, von unseren verstorbenen Sternenkindern zu sprechen, sie in unser Leben gut zu integrieren, unser Umfeld und unsere Umwelt nicht damit „in Ruhe“ zu lassen und so eine andere Welt – vielleicht ein Stück weit die Welt des Antoine de Saint Exupéry – zu schaffen. Eine Welt, die anerkennt, dass unsere Kinder von den Sternen lachen. Zum Schluss sei noch angemerkt, dass Vera Juriatti nicht zuletzt all dies macht, da sie unser aller Schicksal teilt, als sie vor mehr als dreißig Jahren ihr erstes von gesamt fünf Sternenkindern zu verkraften hatte. In einer Zeit, in der Kinder noch wie Abfall betrachtet wurden. Wir verbleiben mit freundlichen Grüßen, verbunden mit der Bitte, unser Schreiben und damit auch unsere verstorbenen Kinder mit der öffentlichen Würdigung von Vera Juriatti zu würdigen.