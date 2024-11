Glasflaschen-Attacke am Europaplatz: Mann (28) schwer verletzt

Am Kopf

Veröffentlicht am 6. November 2024, 16:44 / ©5 Minuten

Mit einer Glasflasche soll ein 48-jähriger syrischer Staatsangehöriger einem 28-Jährigen aus der Ukraine mehrmals auf den Kopf geschlagen und ihn dadurch schwer verletzt haben. Zeugen wiesen die Polizisten auf den mutmaßlichen Täter hin. Beamte der Polizeiinspektion Storchengasse nahmen den Tatverdächtigen daraufhin fest.

Mann schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht

„Da sich der Mann gegen die Festnahme wehrte, musste Körperkraft angewendet werden“, heißt es von Seiten der Polizei Wien. Zeitgleich leistete eine Polizistin mit Sanitätsausbildung gemeinsam mit Beamten der Bereitschaftseinheit Wien bis zum Eintreffen der Berufsrettung Wien Erste Hilfe. Nach Eintreffen der Rettung wurde der Mann notfallmedizinisch versorgt und anschließend in ein Spital gebracht.

„Kann mich an nichts mehr erinnern“

Eine Kontrolle ergab: der Angreifer hatte 2,9 Promille Alkohol im Blut. Das Motiv zur Tat ist bislang noch nicht bekannt. Der Beschuldigte gab in der Vernehmung an, sich an die Tat nicht erinnern zu können.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.11.2024 um 16:50 Uhr aktualisiert