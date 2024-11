Vogelgrippe-Welle in Niederösterreich: Bereits vier Betriebe betroffen

In den letzten Wochen häufen sich im niederösterreichischen Bezirk Amstetten die Vogelgrippen-Ausbrüche. War vergangene Woche erst ein einziger Betrieb davon betroffen, wurden am gestrigen Dienstag, 5. November 2024, bereits drei Fälle bestätigt. Mehr dazu in: Vogelgrippe-Ausbruch in NÖ: Mittlerweile drei Betriebe betroffen. Ein vorzeitiges Ende ist wohl nicht in Sicht. Am heutigen Mittwoch, 6. November 2024, wurde in einem vierten Betrieb Alarm geschlagen. „Mittlerweile sind vier Betriebe von der Vogelgrippe betroffen“, gibt FPÖ-Landesrat Susanne Rosenkranz am Mittwoch bedauerlicherweise bekannt. Bei einem Putenbetrieb handle es sich jedoch derzeit lediglich um einen Verdachtsfall.

Schutzzonen und Kontrollen

Eine insgesamt drei kilometerlange Schutzzone und zehn kilometerlange Überwachungszone wurden bereits errichtet. Seitens des Landes Niederösterreich seien alle erforderlichen Maßnahmen ergriffen worden: „Innerhalb der Schutzzone werden jetzt binnen 5 Tagen 78 Betriebe kontrolliert“, informiert Rosenkranz.

Bundesheer einsatzbereit

Die Zonen bleiben mindestens 21 Tage bzw. 30 Tage nach Reinigung und Desinfektion der betroffenen Betriebe aufrecht. Innerhalb der Sperrzonen gilt eine generelle Stallpflicht und Erzeugnisse von anderen Betrieben dürfen nur mit behördlicher Genehmigung aus der Sperrzone gebracht werden. Ein enger Austausch mit dem Bund, den Behörden und dem Land sei gegeben. Erforderlichenfalls werde auch ein Assistenzeinsatz des Bundesheeres über die Bühne gehen. „Ich appelliere an unsere Landwirte in dieser Region, besonders aufmerksam und vorsichtig zu sein. Sollte es irgendwelche Auffälligkeiten geben, bitte sofort den Behörden melden“, erklärt Rosenkranz abschließend.