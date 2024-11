Am Boden aufgeschlagen: Mann (64) fiel plötzlich von Leiter – verletzt

Ein 64-jähriger Österreicher reinigte am heutigen Mittwoch, 6. November 2024 gegen 12 Uhr, an seinem Wohnhaus die Dachrinne. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der Mann in einer Höhe von rund sieben Metern. Um besser an die Dachrinne zu gelangen, stellte er gemeinsam mit einem 55-jährigen Mann eine ausziehbare Leiter an und sicherten diese mit Seilen.

Leiter rutschte plötzlich weg

Als er mit den Arbeiten fertig war, lösten die Männer gemeinsam die Sicherungsseile und der 64-Jährige stieg wieder herunter. Als er rund drei Meter über dem Boden war, rutschte die Leiter im oberen Bereich plötzlich nach rechts weg. Der 64-Jährige konnte sich vorerst noch am Balkon festhalten, stürzte anschließend jedoch zu Boden und schlug auf der Terrasse auf. Er wurde verletzt und nach der Erstversorgung mit der Rettung ins Krankenhaus Zams eingeliefert.