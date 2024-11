Schotterstaße brach unter Forstmaschine weg: Verletzter „kletterte“ noch

Eine Schotterstraße in Wolfsberg war unter einem 30 Tonnen schweren Hackguthäcksler weggebrochen.

Veröffentlicht am 6. November 2024, 18:06 / ©Österreichisches Rotes Kreuz (ÖRK) / Kellner Holly Thomas

Ein 30-jähriger Mann aus dem Bezirk Feldkirchen lenkte am 6. November 2024 um 14 Uhr einen Hackguthäcksler auf einer Forststraße im Gemeindegebiet von Wolfsberg, selber Bezirk, bergwärts. Auf einer Seehöhe von 1300 Metern brach in einer Linkskurve die Schotterstraße unter dem Gewicht der 30 Tonnen schweren Forstmaschine weg, sodass diese nach links über die steile Böschung talwärts stürzte und etwa 30 Meter unterhalb, schwer beschädigt am Dach zu liegen kam.

Traktorfahrer fand den Mann

Der 30-Jährige befreite sich aus der stark beschädigten Fahrerkabine und „kletterte“ im Schockzustand die steile unwegsame Böschung in Richtung Forststraße, wo er neben der Fahrbahn liegen blieb. Ein mit dem Traktor nachkommender Forstarbeiter fand den Verletzten und verständigte unverzüglich die Rettungskräfte. Der 30-Jährige wurde von der Rettung mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Wolfsberg eingeliefert.