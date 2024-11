Cool: Hier kannst du gegen Billard-Profis spielen

Die zweifache ÖM Siegerin Lena Furjan steht bereit, um gegen die Besucher in Klagenfurt anzutreten.

Am 8. & 9. November

Die zweifache ÖM Siegerin Lena Furjan steht bereit, um gegen die Besucher in Klagenfurt anzutreten.

Veröffentlicht am 6. November 2024, 18:18 / ©Österreichischer Pool Billard Verband (ÖPBV)

Bereits am Freitag, dem 8. November 2024 besteht ab 9 Uhr die Gelegenheit den Billardsport selbst auszuprobieren und sich von den Vereinstrainern des Clubs beraten zu lassen. Ab 14 Uhr gibt es ein Training der Kärntner Billardjugend und ab 16 Uhr können die Besucher und Besucherinnen ihr Können gegen die Jugendstaatsmeister/innen erproben. Abschließend sind die Billardtische ab 18 Uhr wieder frei zugänglich und man kann sich über die Klagenfurter Clubs und Spielmöglichkeiten informieren.

Kärntner Jugendspieler bei einem Technikbewerb

Am Samstag, dem 9. November messen sich die Kärntner Jugendspieler ab 9 Uhr bei einem Technikbewerb und ab 12 Uhr können wieder alle Interessenten selbst das Billardspielen ausprobieren. Gegen 16 Uhr sind wieder die Medaillengewinner/innen der Jugendstaatsmeisterschaften am Tisch und sind für ein Match gegen die Besucher und Besucherinnen bereit. Informationen zu Billard in Kärnten und frei bespielbare Tische gibt es wieder ab 18 Uhr.