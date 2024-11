Mit 113 km/h ins Radar: Kein Erbarmen für „Wheelie“-Raser in Wien

So auch am vergangenen 1. November 2024 auf der Laxenburger Straße im Bezirk Liesing. Ein Motorradfahrer, ein 27-jähriger Österreicher, raste mit sage und schreibe 113 km/h durch eine „50er Zone“. Er wurde von Polizisten der Polizeiinspektion Purkytgasse „geblitzt“, während er das Vorderrad des Motorrades anhob und einen sogenannten Wheelie durchführte. Das Motorrad wurde an Ort und Stelle vorläufig beschlagnahmt.

Mit 121 Km/h über den Opernring

Weiters nahmen die Polizisten dem 27-Jährigen den Führerschein ab und zeigten ihn an. Wenige Tage später, am 5. November 2024 nahmen Polizisten der Polizeiinspektion Goethegasse einem 31-jährigen Autofahrer den Führerschein vorläufig ab. Er bretterte mit 121 km/h statt der erlaubten 50 km/h am Opernring entlang. „Weiters wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.800 Euro eingehoben“, heißt es von Seiten der Polizei Wien. Das Auto konnte allerdings nicht beschlagnahmt werden, da es sich um ein Leihfahrzeug handelte.