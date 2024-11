Wow: Kärntnerin holte sich in London ersten Platz

Kulturreferent Peter Kaiser gratulierte der Dirigentin herzlich. „International erfolgreiche Künstlerinnen wie Agnes Schnabl sind wertvolle Botschafterinnen für das Kunst- und Kulturland Kärnten. Sie beeindrucken nicht nur durch ihr Können, sondern zeigen auch, wie vielfältig und qualitativ hochwertig das kulturelle Angebot in unserem Bundesland ist“, betonte Kaiser.

Agnes Schnabl arbeitet als freiberufliche Dirigentin und ist Lehrbeauftragte an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien. Während ihrer Ausbildung war sie im Stadttheaterchor Klagenfurt tätig. Neben der klassischen Musik hat Schnabl auch eine besondere Verbindung zur Volksmusik und dem slowenischen Kärntnerlied. In diesem Jahr dirigierte sie die Drauphilharmonie in Villach.

Erster Platz bekam 5.000 Pfund

Die Preisträgerinnen und Preisträger des LICCC wurden in vier Wertungsrunden von einer internationalen Jury ermittelt. Teilnahmeberechtigt waren Dirigentinnen und Dirigenten im Alter von 18 bis 35 Jahren. Der erste Platz war mit 5.000 Pfund dotiert. Den zweiten Platz belegte der Schweizer Tobias Stückelberger.