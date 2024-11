Nach Doppelmord in Oberösterreich: Gerüchteküche brodelt

Wie bereits am Montag nach der Obduktion bekannt wurde, nahm sich der mutmaßliche Doppelmörder Roland D. selbst das Leben*. Die Frage, wann genauer er allerdings verstarb, ist nach wie vor offen. Wie am heutigen Mittwoch, 6. November 2024, bekannt wurde, geht dieser Frage nun die Gerichtsmedizin in Salzburg auf den Grund. Medienberichten zufolge soll dort eine forensische Entomologie durchgeführt werden. Man erhoffe sich somit den Todeszeitpunkt möglichst genau definieren zu können.

Selbst die Hunde fanden ihr „Herrchen“ nicht

Nach der tödlichen Attacke auf den Bürgermeister von Kirchberg ob der Donau, Franz Hofer, und einen ehemaligen Jagdleiter herrschte tagelang Anspannung im Mühlviertel. Erst nach der Entdeckung der Leiche des Verdächtigen, tief im Wald des Bezirks Rohrbach, konnten die Behörden Entwarnung geben. Der Ausnahmezustand, der fünf Tage lang die Region in Atem hielt, schien seit dem in eine gewisse Ruhe überzugehen. Wie seitens der Polizei in einer vorübergehenden Endbilanz nun hervorgeht, sollen auch die zwei Jagdhunde von Roland D. an der Suche des Amok-Jägers teilgenommen haben. Doch selbst die Vierbeiner konnten ihr „Herrchen“ vorerst nicht aufspüren.

Fluchtauto gab Rätsel auf

Der Fund des Fluchtwagens von Roland D. in der Nähe des ersten Tatorts, an dem Hofer ermordet wurde, warf neue Fragen auf. Die Polizei entdeckte das Fahrzeug am Freitag, dem 1. November, und vermutet, dass es in der Nacht zuvor abgestellt wurde. Hinweise von Anwohnern führten die Ermittler schließlich zu dem Wagen, der zunächst nicht aufzufinden war. Wenige Stunden nach dem Autowrack entdeckten die Beamten auch die Langwaffe des Verdächtigen, und schließlich am Samstag seine Leiche im Wald. Mehr dazu in: Amok-Jäger tot in Waldstück aufgefunden.

Gerüchteküche brodelt

Neben der Frage, wie lange Roland D. bereits tot im Wald lag, brennt den Ermittlern eine weitere Frage unter den Nägeln. Stand er berüchtigte VW Caddy zuvor wirklich nicht im Wald? Medienberichten zufolge könne die Polizei Oberösterreich diese Frage klar beantworten, denn die Beamten sind sich sicher, keinen VW Caddy in diesem Gebiet gesehen zu haben. Es kursiere das Gerücht, jemand anderes könnte den Wagen dort geparkt haben. Inwiefern diese Theorie bestätigt werden kann, wird sich zeigen. Da das Täterfahrzeug bereits sehr alt ist, sei es schwer, Bewegungsdaten auszulesen, gibt die Polizei Oberösterreich abschließend bekannt.

Motiv bleibt im Dunkeln

Obwohl die Todesumstände geklärt sind, gibt das Tatmotiv den Ermittlern weiterhin Rätsel auf. Die Spur deutet in Richtung eines Konflikts um das Jagdrecht, denn sowohl Roland D. als auch die beiden Opfer waren Jäger. Berichten zufolge gab es in der Vergangenheit mehrfach Beschwerden über das Verhalten des Verdächtigen, unter anderem wegen unwaidmännischen Umgangs mit Wild.

*Hilfe rund um die Uhr In der Regel berichten wir nicht über Suizid – außer, die Tat erfährt durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Solltest du selbst das Gefühl haben, dass du Hilfe benötigst, kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge unter 142. Die Telefonseelsorge bietet ein kostenloses, vertrauliches und an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr erreichbares Beratungsangebot – ein offenes Ohr, Entlastung und Unterstützung für alle Anrufenden, unabhängig von deren Alter, Geschlecht, Religion und sozialer Herkunft. Du kannst die Telefonseelsorge auch online kontaktieren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.11.2024 um 19:23 Uhr aktualisiert