Mit CO2-Pistole: Mann verletzt bei Schießübung seinen Bruder schwer

Am 6. November 2024 gegen 13.45 Uhr führte ein 35-jähriger Mann zu Hause am Privatgrundstück in der Gemeinde Grafenstein, Bezirk Klagenfurt Land, Schießübungen mit seiner CO2-Pistole durch. Sein 23-jähriger Bruder befand sich zu dieser Zeit in einem Nebengebäude.

Bruder wurde schwer verletzt

Plötzlich verließ der 23-Jährige das Nebengebäude und geriet dabei in die Schussbahn seines Bruders. Dabei wurde er durch eine ca. 6 mm große Metallkugel im Bereich des linken Auges schwer verletzt. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde der Verletzte mit dem Rettungshubschrauber C11 ins Klinikum Klagenfurt geflogen. Die Waffe wurde sichergestellt. Der 35-Jährige wird angezeigt.