Morddrohungen gegen Frau und Co.: Gewalttätige Männer verhaftet

Veröffentlicht am 6. November 2024, 19:46

Der 31-Jährige steht im Verdacht, seine Ex-Freundin (24) sowie ihre Mutter (53) in der Wohnung der 24-Jährigen geschlagen zu haben. Der Vorfall ereignete sich gestern Abend, 5. November 2024, im Bezirk Währing.

Aggressiver Mann ließ nicht locker

Der 39-Jährige soll ebenfalls am vergangenen Abend, 5. November 2024, gewaltsam versucht haben, in seine Wohnung im Bezirk Floridsdorf einzudringen, in der sich sein Schwager mit der Ehefrau (32) des 39-Jährigen aufhielt. Der Schwager soll die Wohnungstür zugehalten haben, da er befürchtete, dass der 39-Jährige seine Ehefrau attackieren würde. Dabei soll dieser beide mehrmals mit dem Umbringen bedroht haben. Gegen die beiden Männer wurde auch ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.