Teure Aussichten: Österreichs Mietpreise könnten weiter steigen

Zur prognostizierten Reduktion der künftigen Wohnungsfertigstellungen regt Georg Spiegelfeld, Präsident des Immobilienring Österreich, bei einem Pressegespräch einen Masterplan Wohnen für Miete wie für Eigentum an. Die Mieten könnten steigen, da immer weniger Wohnungen fertiggestellt werden.

Bis zu 25 Prozent weniger Wohnungsfertigstellungen in Österreich

Ein über zehnjähriger Wohnbau-Boom ist zu Ende und Prognosen deuten darauf hin, dass sich die jährlichen Wohnungsfertigstellungen in Österreich bis 2026 um rund 25 Prozent reduzieren (Euroconstruct) werden. Der Neubau liegt damit vor allem in den Städten unter dem strukturellen Bedarf. „Wir brauchen einen Masterplan fürs Wohnen, das gilt für Miete wie für Eigentum“, regt Georg Spiegelfeld an. „Wir wünschen uns eine sachliche Diskussion mit Expertengruppen und Personen unterschiedlicher Unternehmen, Netzwerken und Interessensvertretungen der Immobilienbranche, um solide und umsetzbare Lösungen für Miete und Eigentum zu finden“, ergänzt Spiegelfeld.

Generation Erben geht unter die Vermieter

Die Babyboomer (geboren 1946-1964) Österreich, die vererben und erben. Wurde früher Vermögen immer wieder durch Kriege vernichtet, konnte über die vergangenen Jahrzehnte von zwei Generationen ein großes Vermögen angespart werden und Wohneigentum erworben werden. Dieses erbt aktuell die in den 1960ern geborene Generation, die selbst gut situiert und über Wohneigentum verfügt. „Viele dieser Wohnimmobilien haben technische und sanitäre Anlagen aus den 1980er Jahren und haben Sanierungsbedarf. Für die Erben stellt sich die Frage, ob sie vermieten oder verkaufen sollen“, sagt Lainer. „Die emotionale Verbundenheit ist noch sehr stark, da viele in dieser Wohnung aufgewachsen sind und die Erwartungen an den erzielbaren Erlös liegen beim aktuellen Preis eines Neubaus. In diesen Fällen ist für einige Jahre eine Vermietung empfehlenswert,“ so Lainer weiter.

Auswirkungen der Wetterextreme in Österreich

Die Wetterextreme mit deren Auswirkungen unterstreichen die Verantwortung für Immobilienbesitz. „Die Verantwortung beginnt schon beim Kauf eines Grundstückes, um nicht nur die Wunschlage, sondern die mögliche Gefährdung zu checken. Dazu zählen zum Beispiel auch die Einflüsse angrenzender Grundstücke und die Identifizierung potenzieller Risiken auf das Grundstück. Das Hinzuziehen eines Sachverständigen hilft, dass ein günstiger Preis oder eine Lieblingslage die zu gravierenden Nachteilen oder möglichen Schäden führt, vermieden werden kann. „Nach den letzten Ereignissen ist das Risikobewusstsein noch voll vorhanden, wird aber nach einiger Zeit wieder sinken“, weiß Lainer. „Aber“, ergänzt Lainer „die Ereignisse im September dieses Jahres haben zu einer großen Verunsicherung bei Besitzern, Käufern und Verkäufern geführt.“

©Freiwillige Feuerwehr Preitenegg Die Unwetter, wie hier in Kärnten, könnten die Immbolienkäufe auch beeinflussen.

Ohne Instandhaltung droht Wertverlust

Bei Bestandsimmobilien ist die regelmäßige Inspektion und Instandhaltung vom Dach über die Fassade bis zum Keller für den Werterhalt eines Einfamilienhauses entscheidend. Interessenten fragen Betriebs- und Erhaltungskosten, technische und bauphysikalische Details wie Dämm- und Wärmedurchgangswerte, die Art des Heizsystems, sowie die Gesundheitsverträglichkeit von Baumaterialien in großem Ausmaß nach. Denn diese Faktoren sind für eventuell notwendige Sanierungen von Bedeutung und beeinflussen die Verhandlung des Kaufpreises. „Ein großes Problem sehen wir bei Eigentumswohnungen im mehrgeschoßigen Wohnbau. Eigentümer, die ihre Wohnungen selbst bewohnen, sind am Werteerhalt des Gebäudes und der Wohnung interessiert. Allerdings sind oft mehr als ein Drittel der anderen Wohnungen vermietet und die Eigentümer nicht willens auch nur geringste Mittel zu investieren“, beschreibt Spiegelfeld das Problem. Damit verlieren um viel Geld sanierte Gebäude und deren Wohnungen, aber auch Neubauten rasch an Wert. Spiegelfeld ist überzeugt, dass der gesamte Lebenszyklus eines Gebäudes betrachtet werden muss und nicht nur nach Amortisationszeiten einer Investition.

Research Mietwohnungsmarkt Landeshauptstädte

Beim Screening der großen Plattformen im September 2024 zeigt sich, dass es bei Mieten bis 750 Euro nur eine „Handvoll“ (in Relation zur Bevölkerungsanzahl) Wohnungen gibt – mit Ausnahme von Graz. Hier hat sich das Wohnangebot auch im günstigeren Segment seit 2021 kaum verringert. Mietangebote von 750 bis 1000 Euro sind in sechs Hauptstädten etwa gleichgeblieben, außer den Rückgängen in Wien von – 34%, Linz – 45% und einem Plus von 72% (geringe Fallzahlen!) in Eisenstadt. Die stärksten Rückgänge beim Wohnungsangebot seit Einführung des Bestellerprinzips verzeichnen Wien und Salzburg. Allerdings zeigt das rigorosere Vorgehen Salzburgs gegen AirBnB und andere Kurzzeitvermietungen langsam Wirkung, das Angebot ist aktuell wieder am Vorjahresniveau. Lainer: „So freundlich die Idee, so schädlich ist AirBnB für den Wohnungsmarkt. In einem mehrgeschoßigen Wohnbau, wo AirBnB vermietet wird, werden die von Eigentümern genutzten Wohnungen entwertet. Es ist eine touristische Nutzung, die nicht in einen Wohnbau gehört.“

Immobilienmarkt auf Facebook entwickelt sich rasant weiter

„Viele Inserate sind zwar von den Plattformen verschwunden aber nicht vom Markt“, berichtet Andrea Baidinger, die regelmäßig Research für den Immobilienring durchführt. Der Immobilienmarkt auf Facebook wird Großteils von privaten Anbietern genutzt und zu etwa 25% – 30% von Profis. Wurden vor etwa fünf Jahren noch vorwiegend die günstigen Mieten angeboten, so ist es nunmehr ein Querschnitt von Miete und Eigentum, von mittlerem Preisniveau bis zu völlig überteuerten Angeboten, vom Bauernhaus bis zur Architektenvilla.