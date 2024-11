Jugendkriminalität in Wien sinkt: „Es gibt aber noch viel zu tun“

Obwohl die Jugendkriminalität in Wien sinkt, steigt die Gesamtkriminalität in der Bundeshauptstadt.

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und der Wiener Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl haben bei einer medienöffentlichen Schwerpunktaktion beim Bahnhof Meidling einen Einblick in die Arbeit der Polizei im Kampf gegen Kriminalität im öffentlichen Raum gegeben. Karner betonte, die Polizei werde auch weiterhin „konsequent aufräumen“. Pürstl sprach von einem Rückgang im Bereich Jugendkriminalität nach dem durch teils heftige Gewalteskalationen geprägten Sommer.

Hotspot Bahnhof, U-Bahnstation und Park

„Wir hatten im Juni und Juli so um die 90 Straftaten durch Jugendliche und sind jetzt zurückgekommen auf etwa knappe 60“, sagte Pürstl. Hotspots wie Bahnhöfe, U-Bahnstationen oder Parks seien auch weiterhin im Fokus der polizeilichen Maßnahmen. „Dass das notwendig ist, haben die Ereignisse des Frühjahres und des Sommers auch gezeigt.“

Streits mit Stich- und Schusswaffen eskalierten

Ethnisch motivierte und teils mit Stich- und Schusswaffen ausgetragene Auseinandersetzungen zwischen jungen Männern hatten die Polizei in der Bundeshauptstadt seit Frühling auf Trab gehalten. Anfang des Sommers gipfelte die Fehde zwischen Tschetschenen auf der einen Seite und Afghanen sowie Syrern auf der anderen Seite in mehreren aufeinanderfolgenden Gewalteskalationen – zuerst im Bereich Anton-Kummerer-Park in Wien-Brigittenau, dann beim Bahnhof Meidling.

Sondereinheiten für weniger Vorfälle angefordert

Infolgedessen habe die Polizei ein „modulares System aufgebaut“. Bereits im September hatte Pürstl erklärt, dass 70 bis 80 Beamte ausschließlich die Überwachung des öffentlichen Raumes über hätten. „Darüber hinaus sind auch alle Sondereinheiten der Wiener Polizei angewiesen, in ihrem Bereich zentrale Schwerpunktaktionen anzuordnen“, so Wiens höchster Polizist. Die Kriminalität an öffentlichen Orten sei in der Folge in ganz Wien „im Sinken“.

Wiener Gürtel im Visier

Dennoch gebe es weiterhin „noch viel zu tun“. Zwar sei entlang des Wiener Gürtels von 1. Jänner bis 1. November ein Rückgang von 2,5 Prozent bei der Jugendkriminalität (geklärte Straftaten) im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum zu verzeichnen. Jedoch registriere die Polizei dort gleichzeitig einen Anstieg der Gesamtkriminalität um zehn Prozent auf 5.815 angezeigte Straftaten. Allein in den vergangenen drei Monaten seien 2.200 Gewaltdelikte, über 300 Raubdelikte sowie 1.500 Suchtgiftdelikte registriert worden, sagte Pürstl.

Messertrageverbotsgesetz geplant

Karner verwies jedoch auch auf die derzeitige Waffenverbotszone in Wien-Favoriten sowie ein geplantes „Messertrageverbotsgesetz“ in Österreich. Der Entwurf dafür liegt auch nach den jüngsten Nationalratswahlen weiter am Tisch. Er erachte es als sinnvoll, wenn sich auch die nächste Regierung für ein solches Gesetz stark mache, sagte der Innenminister. (APA/Red. 6.11.24)