Thomas Muster konnte Pokale um 244.500 Euro verkaufen

15 Pokale aus seiner Siegestrophäensammlung hat Thomas Muster versteigert. Und bekam dafür insgesamt 244.500 Euro. Das Geld spendet er an „Licht ins Dunkel“.

Höchste Einzelspende doppelt übertroffen

Wie der ORF berichtet, wollte Thomas Muster die bisher höchste Einzelspende an „Licht ins Dunkel“ übertreffen. Diese Erwartung hat er sogar doppelt übertroffen. Der Erlös fließt in den Soforthilfefonds von „Licht ins Dunkel“ und kommt somit hilfsbedürftigen Familien zugute.

Pokale werden am 15. November übergeben

Die beeindruckend hohe Summe wurde bei der Auktion auf „Arena“ erst am letzten Tag erreicht. Angeblich sei der Betrag für die versteigerten Exponate im Minutentakt angestiegen. Die Pokale werden am 15. November, dem Tag der „Licht ins Dunkel“-Gala, persönlich an die neuen Besitzer überreicht.