Flüchtlingsunterkunft am Ossiacher See ist bald Geschichte

Die Flüchtlingsunterkunft in Ossiach wird geschlossen.

Veröffentlicht am 6. November 2024, 20:45 / ©5 Minuten

Die Aufregung in Ossiach, Bezirk Feldkirchen, war groß, als es hieß, dass eine Flüchtlingsunterkunft am See entstehen soll. Die Gemeinde legte Beschwerde ein, diese wurde zurückgewiesen. 2015 zogen die ersten Flüchtlinge ein.

Flüchtlingsunterkunft wird nun geschlossen

Das Asylverteilerzentrum soll jetzt aber geschlossen werden. Das bestätigt das Innenministerium der Kleinen Zeitung. Die Bundesbetreuungseinrichtung Ossiach wird im Laufe des Novembers 2024 stillgelegt, heißt es auf deren Anfrage. Auch Ossiachs Bürgermeister Gernot Prinz (FPÖ) freut sich über die Schließung. Was aus dem dann leerstehenden Gebäude wird, ist noch unklar.