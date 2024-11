Bei Tankstelle: Mann und Wohnmobil gerieten in Brand

Bei einer Tankstelle in Tirol geriet ein Mann in Brand.

Am 6. November 2024 gegen 17.05 Uhr kam es in Strass, Tirol, an einer Tankstelle zu einem Wohnmobilbrand. Ein 57-jähriger Deutscher lenkte zuvor sein Wohnmobil aus dem Zillertal kommend in Fahrtrichtung Norden. Aufgrund einer defekten Benzinpumpe des Wohnmobils überbrückte der Lenker diese Funktion manuell.

Mann brannte

An einer Tankstelle wollte der Deutsche einen Teil der provisorischen Vorrichtung wechseln. Dabei übergoss er sich und das Wohnmobil mit einer größeren Menge Benzin. Durch das Hantieren an der Vorrichtung entzündete sich das Benzin und sowohl der Lenker als auch der Laderaum des Wohnmobils fingen Feuer bzw. gerieten in Brand. Ein sich zufällig an der Tankstelle anwesender 42-jähriger Österreicher konnte durch sein rasches Handeln – Entnahme des Tankstellenfeuerlöschers – den brennenden Deutschen sowie das Feuer im Laderaum löschen und dadurch ein Entzünden der übrigen Benzinkanister in Zapfsäulennähe verhindern.

Schwere Verbrennungen

Der deutsche Staatsangehörige wurde umgehend notärztlich erstversorgt und anschließend mit schweren Verbrennungen, insbesondere im Bein- und Hüftbereich, mit der Rettung in die Universitätsklinik Innsbruck eingeliefert. Im Einsatz standen drei Streifen der Polizei, ein RTW sowie ein Notarzt und ein Fahrzeug der FFW Strass (14 Einsatzkräfte). Am Wohnmobil entstand ein Schaden in derzeit unbekannter Höhe.