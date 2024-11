Sonne über Wien: So verläuft das Wetter am Donnerstag

Das ist die Prognose für das Wetter am Donnerstag in Wien.

Veröffentlicht am 6. November 2024, 21:33 / ©5 Minuten

Erst liegen am Donnerstag in Wien Nebel- oder Hochnebelfelder über der Stadt. „Sie sollten sich aber bis Mittag überall lichten und dann setzt sich oft sehr sonniges Wetter durch“, wissen die Meteorologen der GeoSphere Austria. Hoch am Himmel zeigen sich vereinzelt ein paar Schleierwolken. Der Wind weht schwach aus dem Südosten. Der Tag startet mit kalten 3 Grad. Im Laufe des Tages wird es etwas wärmer und die Temperaturen erreichen bis zu 10 Grad.