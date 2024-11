Sonniges Herbstwetter: So wird der Mittwoch in Österreich

Wo am Vormittag noch Nebel herrscht, dominiert am Donnerstagnachmittag immer mehr die Sonne.

Wo am Vormittag noch Nebel herrscht, dominiert am Donnerstagnachmittag immer mehr die Sonne.

Am Donnerstag gibt es über den Niederungen sowie in einigen Tälern, nördlich der Donau sowie in den Becken im Süden und Südosten erst recht verbreitet Nebel- und Hochnebelfelder. „Recht zäh können die Nebelfelder wieder in Oberösterreich, dem westlichen Alpenvorland Niederösterreichs und in den Becken im Süden sein“, geben die Meteorologen der GeoSphere Austria bekannt. Sonst lösen sich die meisten Nebelfelder noch am Vormittag auf und es setzt sich die Sonne durch.

Sonne in den Bergen

Im Bergland ist es von der Früh weg sehr sonnig und es ziehen nur ein paar hohe Wolken durch. Der Wind weht nur schwach. Die Frühtemperaturen liegen bei minus 2 bis plus 5 Grad. Im Laufe des Tages klettern die Temperaturen je nach Nebel und Sonne auf 6 bis 14 Grad.