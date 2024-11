Bus muss Notbremsen: Fahrgast (58) stürzt

Eine 58-jährige Frau stürzte nach einer Notbremsung in einem Grazer Omnibus.

Eine 58-jährige Frau stürzte nach einer Notbremsung in einem Grazer Omnibus.

Veröffentlicht am 7. November 2024, 06:17 / ©5 Minuten

Der 52-jährige Busfahrer war am Mittwochabend in der Reitschulgasse unterwegs, als es im Bereich einer Kreuzung plötzlich zu einer brenzligen Situation kam. Ein vor ihm fahrendes Auto wollte nach links abbiegen, musste sein Fahrzeug aufgrund eines entgegenkommenden Radfahrers aber abrupt anhalten.

Busfahrer trat auf die Bremse

„Um eine Kollision mit dem Auto zu vermeiden, leitete der Buslenker eine Notbremsung ein“, heißt es seitens der Polizei. In der Folge stürzte eine 58-jährige Peruanerin im Fahrgastraum. Die Frau zog sich Verletzungen zu. „Sie wurde zur weiteren Behandlung in das LKH Graz gebracht“, so die Beamten abschließend.