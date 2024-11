Drei Autos in Tirol verwüstet: Unfalllenker flüchtet ohne Fahrertür

Ein bislang unbekannter Autofahrer geriet am Mittwochabend, dem 6. November 2024, zwischen Walchsee und Niederndorf auf die Gegenfahrbahn. In der Folge beschädigte er gleich drei (!) entgegenkommende Autos. Beim ersten Fahrzeug traf er zunächst nur den Außenspiegel. Nicht so viel Glück hatte Lenker Nummer 2. „Am Wagen, welcher in der Mitte fuhr, entstand Totalschaden“, fasst es die Polizei zusammen. Das Fahrzeug wurde entlang der kompletten Fahrerseite beschädigt. Auch der dritte PKW bekam aufgrund herumfliegender Teile einiges ab. Doch anstatt stehenzubleiben und zu helfen, entfernte sich der Verursacher einfach von der Unfallstelle.

Flüchtiger ließ Fahrertüre zurück

„Zurück blieben nur diverse Fahrzeugteile, darunter auch die Fahrertüre des Flüchtigen!“, so die Beamten. Glücklicherweise kam es bei dem Unfall zu keinem Personenschaden, jedoch stehen alle Unfallbeteiligten verständlicherweise unter Schock. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem flüchtigen Fahrer verlief bislang negativ. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um zweckdienliche Hinweise. Zeugen mögen sich bei der Polizeiinspektion Niederndorf melden.