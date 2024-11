27 leistbare Mietwohnungen werden in Frauenstein gebaut

Bereits im Sommer 2026 sollen die neuen Mieter in die Wohnungen in Kraig einziehen können.

Eine Bauzeit von knapp zwei Jahren dem neuen Wohnbauprojekt in Kraig zugemessen: Bereits im Sommer 2026 sollen die neuen Mieter in die Wohnungen einziehen können. Allesamt sind entweder mit Balkonen, Loggien oder Mietergärten ausgestattet. Mit den Arbeiten für die erste Baustufe mit 15 Wohneinheiten wurde bereits begonnen, die Gesamtbaukosten betragen rund 3,3 Millionen Euro. „Wir sind mittlerweile mit Wohnraum in allen Kärntner Bezirken vertreten und freuen uns jetzt auch in der Gemeinde Frauenstein für die Bürgerinnen und Bürger Wohnraum errichten zu können“, betont Vorstandsvorsitzender Helmut Kusternik.

Bürgermeister: „Sind beliebte Zuzugsgemeinde“

Die Freude ist auch bei Bürgermeister Harald Jannach (FPÖ) groß. Er weiß: „Durch unsere geografische Nähe zu Klagenfurt und St. Veit sind wir eine sehr beliebte Zuzugsgemeinde und bevorzugtes Wohngebiet. Darum brauchen wir dringend neuen und vor allem leistbaren Wohnraum.“ Besonderes Plus: Die Energieversorgung für die neue Wohnanlage erfolgt mittels Ressourcen schonender Fernwärme. Zudem wird am Dach eine Photovoltaikanlage auf Mieterstrom-Prinzip errichtet. Die Vergabe erfolgt durch die Gemeinde Frauenstein.