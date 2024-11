Das wird aus den Brillen, die im Klagenfurter Fundamt landen

Am Foto: Bürgermeister Christian, Annemarie Gruber (Fundamt), SOMA-Geschäftsführerin Theres Leber und das Team von Meisterstück.

Am Foto: Bürgermeister Christian, Annemarie Gruber (Fundamt), SOMA-Geschäftsführerin Theres Leber und das Team von Meisterstück.

Veröffentlicht am 7. November 2024, 07:30 / ©StadtKommunikation / Stromberger

Professionell aufbereitet und gereinigt wurden die Brillen erneut vom Team „Meisterstück“. Das Klagenfurter Brillengeschäft ist seit Jahren fixer Partner der Sozialmarkt-Brillenaktion. Sowohl für Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten) als auch für SOMA-Geschäftsführerin Theres Leber sind die Brillenspenden nach wie vor eine unverzichtbare Aktion.

„Für viele leider nicht finanzierbar“

„Eine neue Brille in einem Fachgeschäft zu kaufen ist für viele leider nicht finanzierbar. Daher sind solche Angebote für die Menschen, die im SOMA einkaufen, eine enorme Unterstützung“, erklärt Scheider. Die Brillen stehen – solange der Vorrat reicht – für SOMA-Kunden in der Filiale in der Priesterhausgasse 7 zur Verfügung.