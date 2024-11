Kunstsammler Werner Trenker erhält den „viennaARTaward“ 2024

Werner Trenker gründete im Jahr 1997 den internationalen Medizinproduktekonzern MED TRUST. Das Familienunternehmen mit Sitz im burgenländischen Marz unterhält 12 Niederlassungen in Europa und vertreibt seine Medizinprodukte über Distributoren in über 80 Ländern weltweit. Die Produkte werden unter der Marke Wellion verkauft und werden am unverwechselbaren Design wiedererkannt, für das sich unterschiedliche bildende Künstler verantwortlich zeichnen. MED TRUST wurden vielfach ausgezeichnet, wie z.B. mit dem Preis „Austrian Leading Companies, Kategorie „international tätige Unternehmen“, mit dem Innovationspreis des Landes Burgenland, oder dem Preis für das beste Familieneunternehmen im Burgenland. Werner Trenker erhielt die Auszeichnung als Entrepreneur of the Year 2018 in der Kategorie Handel und Konsumgüter.

Kunstsammler seit 15 Jahren

Trenker ist seit rund 15 Jahren leidenschaftlicher Kunstsammler. Die Sammlung Werner Trenker umfasst renommierte österreichische Positionen, wie unter anderem Hermann Nitsch, Arnulf Rainer, Markus Prachensky und viele mehr. Als international tätiger Unternehmer nimmt Trenker damit seine soziale und gesellschaftliche Verantwortung wahr, dies vor allem durch Unterstützung von österreichischen Künstlern, aber auch durch rege nationale und internationale Ausstellungstätigkeiten seiner Sammlung. Die Privatsammlung Werner Trenker auch der breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen ist dem Unternehmer besonders wichtig, denn er möchte auch anderen die Freude an der Kunst ermöglichen. Unter anderem wurde das Werk „Himmelsleiter“, der Künstlerin Billi Thanner das ein Zeichen für den Frieden darstellt, dem Museum St. Peter an der Sperr als Dauerleihgabe überlassen und leuchtet nun an dem profanisierten Kirchengebäude in Wiener Neustadt. Ebenfalls durch großzügige Leihgaben der Sammlung Werner Trenker konnte in St. Peter an der Sperr eine umfangreiche Ausstellung von Hermann Nitsch unter dem Titel „Farbenwelt“ gezeigt werden. In Kooperation mit der Nitsch Foundation ist derzeit die Ausstellung „Tribute of Colours“ von Hermann Nitsch im Danubiana Meulensteen Art Museum in Bratislava zu sehen.

Ausstellungen im Jahr 2025

Im März 2025 findet im Künstlerhaus Wien eine Ausstellung mit Werken von Hannes Mlenek mit dem Titel “Medusa im Spiegel der Zeit” statt. Im Herbst 2025 machte die Sammlung Werner Trenker in Kooperation mit Frau Brigitte Prachensky eine Reprospektive Markus Prachensky „Ein Malerleben in Rot“ im Museum St. Peter an der Sperr, Wiener Neustadt. Weitere Projekte und Ausstellungen mit Künstlern und Künstlerinnen sind bereits in Planung. Werner Trenker freut sich sehr über die Auszeichnung mit dem „viennaARTaward“ 2024, eine Auszeichnung die vom Wiener Landesgremium Der Kunsthandel der Wirtschaftskammer Wien vergeben wird.