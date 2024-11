Trinkwasserversorgung: In diesen steirischen Regionen droht Wassermangel

92 Prozent der Bevölkerung in der Steiermark sind an die öffentliche Trinkwasserversorgung angeschlossen, welche letzten Erhebungen zufolge jährlich 78 Millionen Kubikmeter in die steirischen Haushalte liefert. Aufgrund des Klimawandels ändert sich die regionale und saisonale Verteilung der Niederschläge, die Grundwasserneubildung wird außerhalb des alpinen Raumes tendenziell abnehmen. Länger andauernde Trockenperioden sind künftig zu erwarten. Ein weiterer wesentlicher Treiber für den steigenden Wasserverbrauch ist die Demografie: Das Bevölkerungswachstum ist für zwei Drittel der Steigerungen im Jahresverbrauch verantwortlich. Auch auf qualitative Beeinträchtigungen (etwa infolge von Starkregen- bzw. Hochwasserereignissen) sowie technische Störfälle (zum Beispiel Blackout) soll die Steiermark in Zukunft bestmöglich vorbereitet sein.

Hier könnte es zu Wassermangel kommen

Im Raum Graz, der West-, Süd- und Südoststeiermark (vor allem im unteren Murtal, Sulmtal, Leibnitzer Feld) treffen diese Trends (Bevölkerungswachstum, Hitzeperioden und niederschlagsarme Perioden) zusammen und könnten in Zukunft ohne neue Maßnahmen zu Mangelsituationen führen. Insgesamt wird es aber auch in Zukunft genug Niederschlag und nutzbare Wasservorkommen geben und es wird nach wie vor möglich sein, aus den mächtigen Grundwasserkörpern und den Quellvorkommen des Alpenraumes nicht nur die jeweilige Region zu versorgen, sondern über Transportleitungen auch die wasserärmeren Regionen im Süden und Osten zu versorgen.

Innersteirischer Wasserausgleich

Damit die steirischen Wasserversorger und damit in weiterer Folge auch die Steirerinnen und Steirer auch in Zukunft zu jeder Jahreszeit sicher, verlässlich und zu leistbaren Gebühren die benötigten Mengen bekommen, möchte die Landesregierung den „innersteirischen Wasserausgleich” zwischen Überschuss- und Mangelgebieten noch stärker ausweiten. Insgesamt verfügt die Steiermark aktuell über ein Netzwerk von 300 Kilometern leistungsfähiger Transportleitungen, welche bereits jetzt die Versorgung der Zentralräume Graz und Graz-Umgebung sowie dem Süden und Ostern der Steiermark teilweise unterstützen.

©Land Steiermark/Binder Landesrätin Simone Schmiedtbauer flankiert von LH Christopher Drexler und LH-Stv. Anton Lang (r.)

150 Millionen Euro für die Trinkwasserversorgung

Für die zukünftigen Herausforderungen braucht es die engagierte Weiterentwicklung dieses Netzwerkes hinsichtlich Leistungsfähigkeit und regionaler Verteilung. Der Investitionsbedarf dafür beträgt laut aktueller Evaluierung des Wassernetzwerk Steiermark für künftige Projekte rund 150 Millionen Euro bis 2050, welche die Steiermärkische Landesregierung jetzt auf den Weg bringt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.11.2024 um 09:36 Uhr aktualisiert