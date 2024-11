Herzenssache: Jugendrotkreuz kämpft gegen Angst vor Erster Hilfe

Veröffentlicht am 7. November 2024, 08:57 / ©Pexels/Canva

Jährlich werden rund 14.000 Kinder mit dem Projekt „Herzenssache“ erreicht und durch aktuell über 450 geschulte Lehrkräfte in Erste-Hilfe-Maßnahmen unterrichtet. Die 131 Projektschulen wurden am 5. und 6. November im Zuge einer feierlichen Ehrung in der Kärntner Landesregierung gewürdigt. Landesrat Daniel Fellner (SPÖ) und Jugendrotkreuz-Landesleiter Herbert Torta überreichten den Schulen die Plaketten und Zertifikate.

„65 Prozent haben Angst, Erste Hilfe zu leisten“

„Umfragen belegen, dass rund 65 Prozent der Bevölkerung Angst haben, Erste Hilfe zu leisten“, weiß Landesleiter Torta. Mit Projekten wie „Herzenssache“ möchte man dem Entgegenwirken. „Diese vorbildhafte Aktion des Jugendrotkreuzes stattet Kinder mit essenziellen Fähigkeiten aus, die ihnen ein Leben lang nützen und sie lehren, Verantwortung zu übernehmen – im Notfall also nicht wegzusehen, sondern zu helfen“, betont Landesrat Fellner und Rotkreuz-Präsident Martin Pirz unterstreicht: „Erste Hilfe ist unsere Pflicht. Wer bereits als Kind lernt, hinzusehen und zu helfen, wird dies auch im späteren Erwachsenenalter tun.“ Pro Schuljahr sind mindestens zwei Unterrichtseinheiten vorgesehen, die sicherstellen, dass die Schüler durch regelmäßiges Training mit lebensrettenden Maßnahmen vertraut sind.