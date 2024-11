Sperre auf A10: Großübung im Oswaldibergtunnel forderte Einsatzkräfte

Das Übungsszenario, auf das die Feuerwehren aus Villach, Vassach sowie Töplitsch als allererste im Tunnel auf der Richtungsfahrbahn Villach trafen: „Zwei Autos, ein Klein-Lkw und ein Bus waren ineinander gekracht. Der Klein-LKW verlor dabei ein Fass mit giftigen Substanzen“, heißt es seitens der ASFINAG. Und nachdem ein Unglück selten alleine kommt, krachte es nur kurz später neuerlich im Rahmen des Trainings, dabei waren zwei Autos involviert. Insgesamt mussten also zehn verletzte und zahlreiche weitere involvierte Personen vom Roten Kreuz Villach und Feldkirchen sowie vom Samariterbund Kärnten „versorgt“ werden.

Jeder Handgriff muss sitzen

Das Ziel dieser Übungen ist klar: „Alle Einsatzkräfte sollen im Ernstfall genau über die Örtlichkeit und die Ausrüstung jener Tunnel Bescheid wissen, die in ihrem Einsatzgebiet liegen“, so die ASFINAG weiter. Damit dann, wenn es drauf ankommt, jeder Handgriff sitzt und keine Zeit verloren geht. Denn beim Einsatz nach einem Unfall oder gar Brand in einem Tunnel können Sekunden entscheidend sein. Für die Übung war der Oswaldibergtunnel am gestrigen Mittwoch von 17.30 bis 23 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde zwischen den Anschlussstellen Villach-West und Villach-Ossiacher See umgeleitet. Mehr dazu unter: Oswaldibergtunnel gesperrt: Es kommt zu Stau.