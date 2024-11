Tragisch: Zweiter U-Bahn-Surfer (18) verstorben

Veröffentlicht am 7. November 2024, 10:01 / ©5 Minuten

Der Unfall ereignete sich am Dienstagnachmittag, dem 29. Oktober 2024, bei der Wiener U4-Station Schönbrunn. 5 Minuten hat berichtet. Vier Jugendliche hatten sich auf das Dach der U4 geschlichen und sind illegal mitgefahren. Doch diese waghalsige Aktion endete dramatisch. Kurz vor der Station Schönbrunn sind sie gegen eine Fußgängerbrücke geprallt.

U-Bahn-Surfer verstorben

Der 17-Jährige und der 18-Jährige erlitten lebensgefährliche Verletzungen. Die Verletzungen waren so schwer, dass sie letztlich für beide tödlich endete. Am vergangenen Wochenende verstarb der 17-Jährige. Mehr dazu in: 17-Jähriger tot: U4-Surfer verstirbt nach waghalsiger Aktion. Bezüglich des 18-Jährigen herrscht nun ebenso traurige Gewissheit. Wie die „Krone“ berichtet, ist er im AKH Wien seinen Verletzungen erlegen.

Freunde flüchteten nach Unfall

An der waghalsigen Aktion waren zwei weitere Jugendliche (13 und 16 Jahre alt) beteiligt. Sie liefen nach dem Unfall davon, kehrten jedoch nach kurzer Zeit zum Unfallort zurück. Der 16-Jährige wurde durch den Vorfall leicht verletzt, der 13-Jährige blieb unverletzt. Die gefährliche Aktion könnte für die U-Bahn-Surfer auch eine Anzeige mit sich ziehen. Von den Wiener Linien heißt es: “Klar ist: Jeder Fall ist einer zu viel und wird zur Anzeige gebracht.“

„Kein TikTok-Video der Welt ist es wert, sein Leben zu riskieren“

Die Wiener Linien nahmen den Fall zum Anlass, um nochmal eindrücklich zu warnen: „Wir appellieren eindringlich, solche leichtsinnigen und lebensgefährlichen Aktionen zu unterlassen. Kein TikTok-Video, keine Mutprobe oder Selfie der Welt ist es wert, auf eine U-Bahn oder Straßenbahn zu klettern und sein Leben zu riskieren. Wer eine gefährliche Situation bemerkt, soll bitte unverzüglich die Notrufeinrichtungen in den Fahrzeugen oder auf dem Bahnsteig betätigen.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.11.2024 um 10:15 Uhr aktualisiert