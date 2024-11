Spitzenreiter: So viele Sex-Partner haben Österreicher im Durchschnitt

Die Österreicher hatten im Durchschnitt mit 9,3 verschiedenen Personen Sex und liegen damit vor den Schweizern und Deutschen. Das ergab eine aktuelle, repräsentative DACH-Studie* im Auftrag von Parship zur Anzahl bisheriger Sexualpartner, umgangssprachlich als Body Count bezeichnet. Im innerösterreichischen Vergleich kommen Menschen aus Kärnten und Niederösterreich auf die meisten Sexualpartner. Dabei ist die Anzahl bisheriger Sexualpartner für die Partnerwahl weitgehend unerheblich: Für drei Viertel der Österreicher spielt der Body Count des zukünftigen Partners keine Rolle. In der aktuellen Studie wurden neben Personen aus Deutschland und der Schweiz auch 1.510 Österreicher im Alter zwischen 18 und 75 Jahren befragt.

Kärntner haben die meisten Sexualpartner

In den österreichischen Ergebnissen zeigen sich Unterschiede zwischen den Bundesländern: Sexuell am aktivsten sind Kärntner mit einem durchschnittlichen Body Count von 13,4. Dahinter liegen die Niederösterreicher, die im Schnitt mit 12,3 Personen Sex hatten. Die Steirer befinden sich mit durchschnittlich 9,2 Partnern im Mittelfeld. Weiter hinten im Ranking finden sich die Vorarlberger mit 7,1 Sexualpartnern. Im Burgenland ist der Body Count mit 6,9 Personen am niedrigsten.

©Screenshot Parship | Die Studie zeigt: Sexuell am aktivsten sind Kärntner mit einem durchschnittlichen Body Count von 13,4. ©Screenshot Parship | Die Ergebnisse der Parship-Studie pro Bundesland.

Männer erinnern sich nicht, Frauen behalten den Body Count für sich

Geschlechtsspezifische Unterschiede zeigen sich nicht nur bei einer höheren Anzahl an Sexualpartnern. Männer geben im Durchschnitt mehr Sexualpartner an als Frauen (10,9 vs. 7,3). Gleichzeitig haben Männer diesbezüglich deutlich öfter eine Gedächtnislücke. So gibt jeder Vierte an, sich nicht erinnern zu können mit vielen Personen er bereits geschlafen hat. Bei den Frauen sagen dies nur 18 Prozent. Ein Drittel der Befragten macht grundsätzlich keine Angaben zu ihrem Body Count. Frauen behalten die Zahl fast doppelt so oft für sich wie Männer (42% vs. 24%).

Wie wichtig ist der Body Count in einer Beziehung?

Parship-Psychologin und Sexologin Dania Schiftan weiß: „Die Anzahl der eigenen Sexualpartner oder die Zahl der vergangenen Sexualpartner, sagen wenig über die Qualität oder das Potenzial einer Beziehung aus“ Wichtiger als die sexuelle Vergangenheit seien die gemeinsame Werte, Kommunikationsfähigkeit und emotionale Intimität in einer Beziehung. „Menschen haben verschiedene Lebenswege und sexuelle Erfahrungen, die nicht zwingend Aufschluss darüber geben, wie fähig oder engagiert sie in einer Beziehung sind. Was wirklich zählt, ist die Fähigkeit beider Partner, eine vertrauensvolle, respektvolle und unterstützende Partnerschaft zu pflegen, die auf gegenseitigem Verständnis und gemeinsamen Zielen basiert“, so Schiftan.