Brisante Statistik: So viele Sex-Partner haben die Kärntner

Kaum einer gibt es zu, aber mitzählen tun die meisten! Die Rede ist natürlich vom sogenannten „Body Count“. Hierbei handelt es sich um die Anzahl der bisherigen Sexualpartnerinnen bzw. -partner, die Mann bzw. Frau im Leben bereits hatte. Besonders brisant sind die Ergebnisse einer aktuellen Studie im Auftrag der Online-Partnervermittlung Parship für die Kärntner. Denn laut der Befragung, welche die Angaben von 1.510 webaktiven Österreichern im Alter von 18 bis 75 Jahren widerspiegelt, hatten die Männer und Frauen des südlichsten Bundeslandes schon die meisten Sexualpartner! Im Durchschnitt weisen sie einen Body Count von 13,4 auf.

So viele Sexpartner hatten die Kärntner

Tatsächlich gaben nur zwei Prozent der befragten Kärntner im Rahmen der Studie an, noch überhaupt keinen Sexpartner gehabt zu haben. Drei Prozent hatten zumindest einen, 19 Prozent waren mit zwei bis fünf Gespielen im Bett. Sieben Prozent haben bisher mit sechs bis zehn verschiedenen Partnern den Geschlechtsverkehr vollzogen, während ganze elf Prozent angaben, mit mehr als zehn Personen geschlafen zu haben. 26. Prozent der Kärntner können (oder wollen) sich hingegen nicht mehr an die genaue Zahl ihrer Sexualpartner erinnern. 32 Prozent der Befragten machten keine Angaben zu ihrem Body Count.

Deutliche Unterschiede zwischen Männern und Frauen

Direkt hinter Kärnten liegen übrigens die Niederösterreicher, die im Schnitt mit 12,3 Personen Sex hatten. Mehr dazu unter: Spitzenreiter: So viele Sex-Partner haben Österreicher im Durchschnitt. Geschlechtsspezifische Unterschiede zeigen sich aber nicht nur bei einer höheren Anzahl an Sexualpartnern, wie die Online-Partnervermittlung betont. Männer geben im Durchschnitt mehr Sexualpartner an, als Frauen (10,9 vs. 7,3). Gleichzeitig haben Männer diesbezüglich deutlich öfter eine Gedächtnislücke. So gibt jeder Vierte an, sich nicht erinnern zu können, mit wie vielen Personen er bereits geschlafen hat. Bei den Frauen sind es nur 18 Prozent. Parship-Psychologin und Sexologin Dania Schiftan betont diesbezüglich: „Die Anzahl der eigenen Sexualpartner oder die Zahl der vergangenen Sexualpartner eines Partners sagen wenig über die Qualität oder das Potenzial einer Beziehung aus. Wichtiger als die sexuelle Vergangenheit sind die gemeinsamen Werte, Kommunikationsfähigkeit und emotionale Intimität in einer Beziehung.“

