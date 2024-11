Body Count: So viele Sex-Partner haben die Steirer im Durchschnitt

Die Österreicher hatten im Durchschnitt mit 9,3 verschiedenen Personen Sex und liegen damit vor den Schweizern und Deutschen. Das ergab eine aktuelle, repräsentative DACH-Studie* im Auftrag von Parship zur Anzahl bisheriger Sexualpartner, umgangssprachlich als Body Count bezeichnet. Im innerösterreichischen Vergleich kommen Menschen aus Kärnten und Niederösterreich auf die meisten Sexualpartner. Steirer liegen im Mittelfeld. Dabei ist die Anzahl bisheriger Sexualpartner für die Partnerwahl weitgehend unerheblich: Für drei Viertel der Österreicher spielt der Body Count des zukünftigen Partners keine Rolle. In der aktuellen Studie wurden neben Personen aus Deutschland und der Schweiz auch 1.510 Österreicher im Alter zwischen 18 und 75 Jahren befragt.

So viele Sex-Partner haben die Steirer

In den österreichischen Ergebnissen zeigen sich Unterschiede zwischen den Bundesländern: Sexuell am aktivsten sind Kärntner mit einem durchschnittlichen Body Count von 13,4. Dahinter liegen die Niederösterreicher, die im Schnitt mit 12,3 Personen Sex hatten. Die Steirer befinden sich mit durchschnittlich 9,2 Partnern im Mittelfeld. Weiter hinten im Ranking finden sich die Vorarlberger mit 7,1 Sexualpartnern. Im Burgenland ist der Body Count mit 6,9 Personen am niedrigsten.

©Screenshot Parship | Die Studie zeigt: Kärntner haben die meisten Sexualpartner. Steirer liegen im Mittelfeld. ©Screenshot Parship | Das Ergebnis der Parship-Studie pro Bundesland.

Jeder vierte Mann erinnert sich nicht an alle Sex-Partner

Geschlechtsspezifische Unterschiede zeigen sich nicht nur bei einer höheren Anzahl an Sexualpartnern. Männer geben im Durchschnitt mehr Sexualpartner an als Frauen (10,9 vs. 7,3). Gleichzeitig haben Männer diesbezüglich deutlich öfter eine Gedächtnislücke. So gibt jeder Vierte an, sich nicht erinnern zu können mit vielen Personen er bereits geschlafen hat. Bei den Frauen sagen dies nur 18 Prozent. Ein Drittel der Befragten macht grundsätzlich keine Angaben zu ihrem Body Count. Frauen behalten die Zahl fast doppelt so oft für sich wie Männer (42% vs. 24%).

Wie viele Sex-Partner hattest du schon? 0 Zwischen 1 und 5 Zwischen 5 und 10 Mehr als 10 Kommt drauf an, wer fragt Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

*Studieninfos Die bevölkerungsrepräsentativen Studien wurde im Auftrag der Dating-App Parship durchgeführt. Österreich, marketagent.com: Dezember 2023, 1.510 webaktive Österreicher:innen im Alter zwischen 18-75 Jahren.

Schweiz, marketagent.com: September 2024, 1.588 webaktive Schweizer:innen im Alter zwischen 18-75 Jahren.

Deutschland, Innofact AG: September 2024, 1.018 webaktive Deutsche im Alter zwischen 18-69 Jahren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.11.2024 um 11:45 Uhr aktualisiert