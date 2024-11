Klagenfurter Christkindlmarkt verkürzt Wartezeit bis Weihnachten

Der Klagenfurter Christkindlmarkt am Neuen Platz hat heuer wieder täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet.

Bald ist es so weit

Veröffentlicht am 7. November 2024, 11:40 / ©StadtKommunikation / Hronek

Der Klagenfurter Christkindlmarkt am Neuen Platz hat täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Gastronomie und Handel kann bis 23 Uhr geöffnet haben. Am 24. Dezember geht der Markt von 10 bis 14 Uhr. Heuer gibt es insgesamt sechs neue Betreiber. Für das umfangreiche Musikprogramm ist Manfred Dobesch verantwortlich. Samstags und sonntags wird ein unterhaltsames Kinderprogramm geboten. Neu ist heuer die Wichtelwerkstatt, in der die kleinen Gäste basteln können.

Eröffnung am 16. November

„Unser Christkindlmarkt hat eine große Tradition. Wir erwarten viele Besucherinnen und Besucher, auch weit über den Alpen-Adria-Bereich hinaus“, erklärt Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten). Die offizielle Eröffnung des Christkindlmarktes sowie das Einschalten der Christbaumlichter erfolgen am 16. November um 18 Uhr. Ein besonderes Highlight wird heuer die mobile Skipiste sein, die an einem Wochenende aufgestellt wird. Damit wird auf das Big Air Event im Wörthersee Stadion am 4. und 5. Jänner aufmerksam gemacht. Jeder ist dazu eingeladen die Piste auszuprobieren. Auch Skilehrer sind vor Ort. Außerdem wird es eine Show geben.

Auch heuer gibt es wieder den Silvestermarkt

„Die Besucherinnen und Besucher unseres Christkindlmarktes können sich auf ein vielseitiges und unterhaltsames Programm freuen. Ich bedanke mich bei allen Abteilungen des Magistrates, als auch den externen Firmen für die einwandfreie Zusammenarbeit und freue mich auf eine wunderbare Weihnachtszeit“, so Marktkoordinatorin Martina Derhaschnig. Vom 27. bis 31. Dezember verwandelt sich der Christkindlmarkt dann wie gewohn zum Silvestermarkt.