Zwei Varianten im Rennen: Wie geht es weiter am Plöckenpass?

Bis Jahresende soll eine von zwei Varianten für die Verbindung in den Karnischen Alpen zwischen Kötschach-Mauthen und der Provinz Udine umgesetzt werden. Wann genau der Plöckenpass wieder passierbar sein werde, hänge jedoch von den Wetterbedingungen ab, berichteten die italienischen Behörden laut der APA. An einer provisorischen Lösung werde trotz widriger Wetterbedingungen gearbeitet. Die Verbindung ist von wirtschaftlicher und touristischer Bedeutung sowohl für den italienischen Raum Paluzza/Tolmezzo als auch für die Kärntner Bezirke Hermagor und Spittal an der Drau.

Noch zwei Varianten im Gespräch

Eine Straßenumfahrung als Lösung sei fallengelassen worden, berichteten friaulische Experten. „Der Scheiteltunnel wäre viel kostengünstiger als der Basistunnel. Jedenfalls benötigen wir dringend eine grenzüberschreitende Verbindung mit Österreich und Mitteleuropa“, kommentierte Giovanni Da Pozzo, Präsident der Handelskammer der Provinzen Pordenone und Udine.

Bauzeit beträgt etwa sieben Jahre

Die Verkehrsbeauftragte der Region Friaul-Julisch Venetien Cristina Amirante schätzt die Bauzeit für den Tunnel auf etwa sieben Jahre. Die Kosten sollen von Italien und Österreich geteilt werden. Auch Gebühren für den Transit könnten erhoben werden. „Der Tunnel würde eine kontinuierliche Öffnung eines so wichtigen Passes garantieren, der der gesamten Region wirtschaftliche Entwicklung bringt“, betonte Amirante. [APA / red. 7.11.2024]