Drogenfund in Wiener Wohnung: Mutmaßlicher Dealer festgenommen

Am Dienstag, dem 5. November 2024, gegen 15 Uhr schlugen Beamte des Landeskriminalamtes Wien, Außenstelle West, erfolgreich zu. Ein 26-jähriger serbischer Staatsbürger wurde in Wien-Penzing wegen des Verdachts auf Suchtmittelhandel vorläufig festgenommen. Im Zuge der Ermittlungen durchsuchten die Beamten eine Wohnung, in der sie 862 Gramm Marihuana, 544,4 Gramm Haschisch und einen vierstelligen Bargeldbetrag sicherstellten. Der Verdächtige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt überstellt.