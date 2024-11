Mann (26) bedroht Betreuerin mit Jagdmesser: WEGA schreitet ein

In Wien-Floridsdorf eskalierte am gestrigen Mittwochnachmittag, den 6. November 2024, gegen 15.30 Uhr, ein Einsatz: Eine Sozialbetreuerin rief die Polizei, weil ein 26-jähriger Klient in seiner Wohnung randalierte und mit einem Messer herumfuchtelte. Der Mann lief mit dem Jagdmesser in der Hand auf und ab, zerstörte Mobiliar und schrie lautstark wirre Sachen. „Durch Beamte der Sondereinheit Wega wurde die Wohnung des 26-Jährigen aufgesucht. Der Mann öffnete mit einem Jagdmesser in der Hand den Beamten die Wohnungstüre und legte dieses nach Aufforderung auf den Boden“, schildert die Polizei weiter.

Elektroschocker eingesetzt

Gegenüber den Beamten verhielt sich der 26-Jährige weiter unkooperativ, zeigte seine Hände nicht und missachtete den Sicherheitsabstand zu den Polizisten. Schließlich setzte die WEGA einen Elektroschocker ein. Der Mann wurde von der Wiener Berufsrettung versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. In seiner Wohnung fanden die Polizisten geringe Mengen Suchtmittel. Da gegen den Mann ein Waffenverbot besteht, wird er nun zusätzlich wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt.