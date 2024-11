Kärntner sagen Nein zu Laborfleisch: 43.625 Unterschriften gesammelt

„Das ist ein überwältigendes Ergebnis, mit dem wir selbst nicht gerechnet haben“, fassen es Landwirtschaftskammer-Präsident Siegfried Huber und Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) zusammen. Ziel wären eigentlich 25.000 Unterschriften gewesen. „Jetzt sind es 43.625 geworden. Das zeigt eindrucksvoll, dass die Menschen kein Laborfleisch am Teller haben wollen“, so Huber und Gruber unisono.

Verbot von Laborfleisch gefordert

Die Petition richtet sich an die nächste Bundesregierung und fordert die Verankerung eines Verbots von Laborfleisch im Regierungsprogramm. In den vergangenen sechs Monaten hat die Landwirtschaftskammer Kärnten in den Reihen der LK-Mitglieder, aber auch in der nichtbäuerlichen Bevölkerung um Unterstützung dafür geworben. Die Unterzeichnung der Petition war online oder via Unterschrift möglich. Dazu wurden Bauernmärkte, Kulinarik-Veranstaltungen und Erntedank-Feste von Funktionären, Freiwilligen und Mitarbeitern der LK Kärnten besucht.

Unterschriften-Übergabe an Bundesregierung

„Unser Ziel war, die Menschen aufzuklären. Das ist in vielen Gesprächen gelungen. Wir haben weit über die Bauernschaft hinaus Unterstützung bekommen. Das ist auch ein starkes Signal, dass die Bevölkerung in dieser Frage hinter den Bäuerinnen und Bauern steht“, dankt Huber allen, die die Petition unterzeichnet haben. Gemeinsam wollen LHStv. Gruber und LK-Präsident Huber die Unterschriften nun an die Verhandler der neuen Bundesregierung übergeben, damit das Thema ins nächste Regierungsprogramm aufgenommen wird.

Entschieden wird auf EU-Ebene

Letztlich wird über die Zulassung von Laborfleisch aber auf EU-Ebene entschieden. „Deshalb muss es unser Ziel sein, dass Österreich gemeinsam mit anderen europäischen Staaten eine Allianz gegen Laborfleisch bildet“, betont Gruber abschließend. Auch Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer und Franz Josef Smrtnik, Team-Kärnten-Landwirtschaftssprecher im Landtag, sprechen sich weiter für ein EU-weites Verbot von Laborfleisch aus: „Die hohe Anzahl an Unterschriften bei der Petition gegen Laborfleisch spricht eine klare Sprache und ist ein eindeutiger Beleg dafür, dass wir mit unserer kritischen Haltung gegenüber ‚Kunstfleisch‘ völlig richtig gelegen sind.“

