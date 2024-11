Mädchen (13) am Schulweg von Auto erfasst

Eine 13-Jährige aus dem Bezirk Tulln überquerte am heutigen Donnerstag, den 7. November 2024, gegen 7.30 Uhr, bei starkem Frühverkehr aus bisher unbekannter Ursache die vierspurige Fahrbahn der Wienerstraße, B 14, in Klosterneuburg. Zur selben Zeit lenkte eine 47-jährige Frau aus dem Bezirk Tulln ihr Auto am linken Fahrstreifen in Fahrtrichtung Wien. „Es kam zur Kollision, wobei die Fußgängerin auf die Gegenfahrbahn geschleudert wurde“, teilt die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit. Die 13-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 9 in die Klinik Donaustadt nach Wien geflogen. Die B 14 musste im Bereich der Unfallstelle teilweise komplett gesperrt werden bzw. war nur eine Fahrspur in beide Fahrtrichtungen befahrbar.