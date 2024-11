Steirerin Barbara (27) schenkte schwerkrankem Mann die Chance auf Leben

Veröffentlicht am 7. November 2024, 13:24 / ©Geben für Leben

Nachdem Barbara im August 2024 von Geben für Leben informiert wurde, dass ihre Stammzellen einen Menschen retten könnten, war für sie klar, dass sie helfen möchte. „Einige Bluttests und genaue Gesundheitschecks später durfte ich am 7. Oktober 2024 meine Stammzellen an einen Mann in Mitteleuropa spenden“, erzählt die 27-Jährige. Sowohl die Voruntersuchung als auch bei der Spende verlief ohne Probleme. „Ich wurde wahnsinnig gut und wertschätzend versorgt“, schildert die junge Steirerin ihre Erfahrung. Nun schickt sie dem Spendenempfänger ganz viel Hoffnung und positive Gedanken. „Es ist ein Privileg, anderen Menschen helfen zu können“, findet sie.

So kannst auch du zum Lebensretter werden

„Liebe Barbara, herzlichen Dank für deine Bereitschaft, als Stammzellenspenderin Leben zu retten! Dein Mut und deine Großzügigkeit sind unglaublich wertvoll und machen einen echten Unterschied“, freut sich das Geben für Leben Team. Auch du möchtest zum Lebensretter werden? Das geht ganz einfach! Der Verein veranstaltet überall in Österreich regelmäßig Typisierungsaktionen. Außerdem kann man sich ein Spender-Set auch ganz einfach nach Hause holen und dann abschicken. Nähere Infos dazu findest du hier.