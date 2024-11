Sperre aufgehoben: Villacher Draulände wieder frei befahrbar

Im Jahr 2019 wurde die Draulände im Bereich von der Stadtbrücke über den Würstelstand bis zur Lederergasse und zum Hauptplatz neugestaltet. Nun konnte nach Westen hin der nächste Abschnitt abgeschlossen werden.

Sperre für den Verkehr aufgehoben

Hier wurde der Gehsteig in einem Teilbereich saniert und verbreitert. Zudem wurden Beleuchtung und Oberflächenentwässerung adaptiert, außerdem die Fahrbahn in diesem Abschnitt erneuert. „Das ist zwar ein kleinerer, aber genauso wichtiger Schritt für die Neugestaltung der Draulände“, betont Stadtrat Harald Sobe (SPÖ). Die Sperre für den Verkehr konnte wieder aufgehoben werden. Weitere Sanierungsmaßnahmen an der Draulände sind in Planung.