Junkerpräsentation in der Grazer Stadthalle lockte Weinliebhaber an

Am 6. November fand die Junkerpräsentation in der Grazer Stadthalle statt.

Am 6. November fand die Junkerpräsentation in der Grazer Stadthalle statt.

Veröffentlicht am 7. November 2024, 13:59 / ©Wein Steiermark/Manuel Hanschitz

Mit einem feierlichen Auftakt durch die Junker-Botschafter und Ehrengäste startete der Abend, begleitet von einem vollen Haus interessierter Weinliebhaber, die gespannt darauf waren, den neuen Jahrgang des Steirischen Junkers zu erleben und direkt in Kontakt mit den rund 100 WinzerInnen zu treten. Die Wein Steiermark möchte mit der Junker-Präsentation vor allem die junge Zielgruppe für das steirische Kulturgut Wein begeistern und den direkten Austausch zwischen WinzerInnen und BesucherInnen fördern. Für viele Gäste war es eine besondere Gelegenheit, mehr über die Entstehung des Weins, die einzigartige Charakteristik jedes Junkers und den neuen Jahrgang zu erfahren.

©Wein Steiermark/Manuel Hanschitz | Werner Luttenberger/GF Wein Steiermark, Weinhoheiten Antonia Hiebaum und Magdalena Niederl, Landesrätin Simone Schmiedtbauer, · Weinhoheit Lea Kneißl, Michael Gradischnig/Leiter Werbung, Steiermärkische Sparkasse, ©Wein Steiermark/Manuel Hanschitz | Franz Gölles/Junker-Winzer, Maria Pein/Vizepräsidentin Landwirtschaftskammer Steiermark, Weinhoheit Magdalena Niederl, Landesrätin Simone Schmiedtbauer, Junker-Botschafter Sophie Friedrich, Johannes Rauch, Fabian Narat-Zitz, Werner Luttenberger/GF Wein Steiermark ©Wein Steiermark/Manuel Hanschitz | v.l.: Die JunkerbotschafterInnen Johannes Rauch, Sophie Friedrich und Fabian Narat-Zitz repräsentieren den Junker das ganze Jahr über

Der Junker in neuem Gewand

Der Steirische Junker präsentiert sich seit dem Jahrgang 2024 in einem frischen Design. Das

Flaschenetikett und die Kapsel tragen weiterhin das markante Junkerzeichen mit dem

Steirerhut und Gamsbart, nun jedoch in einem modernen Stil. Das bekannte Symbol, ergänzt

durch das ® der registrierten Marke, bleibt ein unverwechselbares Erkennungsmerkmal des

Steirischen Junkers, während der neue Look die zeitgemäße Weiterentwicklung des Weins

unterstreicht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.11.2024 um 14:00 Uhr aktualisiert