Visum-Horror für „Bambi“: „Ich konnte nicht mehr aufhören, zu weinen“

„Dann ist ein Horror passiert. Wir durften nicht fliegen“, erzählt das ehemalige Lugner-Tierchen „Bambi“ in einem Social Media-Posting. Die New York-Reise war damit gestrichen. Nina „Bambi“ Bruckner wollte mit ihren beiden Kindern Larissa und Lionel eigentlich zur Hochzeit ihres Cousins fliegen. Alle Vorbereitungen wurden getroffen: Neue Outfits, Geschenke, Flugtickets und Co. Die beiden Kleinen Laura und Lusy blieben bei Mann Senad zu Hause.

„Ich war enttäuscht, traurig und wütend“

Beim Check-in der langersehnten Reise dann die Schock-Nachricht: „Vor lauter Stress, habe ich übersehen, dass ich bei der Online-Buchung kein Visum beantragt habe – somit war alles umsonst.“ Die drei Flugtickets waren für den Müll. Nina gesteht sich ein: „Ja klar, ich war selber schuld. Ich konnte nicht mehr aufhören, zu weinen. Ich war enttäuscht, traurig und wütend auf mich.“

Statt New York wurde es London

Doch Nina machte das Beste aus der Situation. Statt in die USA ging es ins Hilton Hotel in Deutschland, und nach einer spontanen Planänderung war das neue Ziel London. „Das war die beste Entscheidung überhaupt! Es war wie für uns geschaffen“, schwärmt sie. In London konnte die Familie ihre Zeit genießen und doch noch ein Abenteuer erleben. Und New York? Das bleibt weiterhin auf der To-Do-Liste der „Bambis“ – die Tickets wurden bereits gekauft, dieses Mal mit Visum. Das Fazit: „Alles in einem war das zwar ein teurer Spaß, aber eh schon egal. Man lebt nur einmal.“