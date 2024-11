Streit eskalierte: Mann (34) bewusstlos geschlagen

Mittwochfrüh, den 6. November 2024, um 8 Uhr wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Döbling in eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus gerufen. In der Wohnung soll es zu einem heftigen Streit zwischen zwei Männern, die sich in weiterer Folge teilweise schwer verletzt haben, gekommen sein. Als die Beamten eintrafen, konnten diese einen am Vorzimmerboden liegenden, bewusstlosen, verletzten Mann wahrnehmen. Der 34-jährige Nigerianer war nicht ansprechbar. Ein weiterer Mann, ein 46-Jähriger, (seine Staatsangehörigkeit ist ungeklärt) der ebenso Verletzungen aufwies, befand sich auch in der Wohnung.

Mit Glasflasche bedroht – dann schlug 46-Jähriger zu

Im Zuge der ersten Sachverhaltsklärung soll der 34-Jährige den 46-Jährigen mit einer Glasflasche bedroht haben. Daraufhin soll sich der ältere der beiden mit Faustschlägen reagiert haben. Der 34-Jährige wurde durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt und verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der 46-Jährige wurde durch die Beamten wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung vorläufig festgenommen. Nach einer medizinischen Versorgung in einem Krankenhaus wurde der 46-Jährige wieder in polizeiliche Anhaltung übergeben. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Tatverdächtige in eine Justizanstalt gebracht. Der 34-Jährige wurde strafrechtlich angezeigt.