„Harry-Potter-Gottesdienst“ findet erstmals in Grazer Kirche statt

Am 10. November findet in Graz erstmals ein "Harry Potter Gottesdienst" statt.

Veröffentlicht am 7. November 2024, 15:43 / ©pixabay/Maurygraf

Die evangelische Erlöserkirche in Graz-Liebenau wird bald Schauplatz eines eher ungewöhnlichen Gottesdienstes. Am Sonntag, 10. November, um 10 Uhr soll dort nämlich eine Messe inspiriert von der berühmten Buchreihe „Harry Potter“ stattfinden. Organisiert wurde der besondere Gottesdienst von Pfarrer Marcus Hütter, der selbst ein großer Fan der Geschichte ist. In den Büchern finde er viele inspirierende Gedanken und wichtige Lebensthemen, erklärt er gegenüber der Kleinen Zeitung. Im Mittelpunkt des Gottesdienstes sollen dabei Themen wie Freundschaft und das Überwinden von Ängsten stehen.

Ein zauberhafter Gottesdienst

Sogar von Warner Brothers gab es für die Verwendung des Harry Potter Namens für die Veranstaltung offiziell Grünes Licht. Mit Liebe fürs Detail wurde der Gottesdienst mit Hilfe eines Dekorationsteams, bestehend aus Schülern und Studenten, vorbereitet. Für ein echtes Hogwarts-Feeling ist also gesorgt. Nach der Messe soll es für die Besucher „Kesselkuchen und Vielsafttrank“ geben. Zu der Veranstaltung ist jeder Willkommen – auch jene Menschen, die sonst eher wenig Bezug zur Kirche haben, betont der Organisator. Wer möchte, darf sogar verkleidet kommen. Die Kirche bietet für ungefähr 200 Personen Platz, sollte das Angebot gut angenommen werden, sind im kommenden Jahr weitere Gottesdienste dieser Art geplant.