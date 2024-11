Leiche gefunden: Oberösterreicher (49) nach Toilettenpause verschwunden

Veröffentlicht am 7. November 2024, 15:59 / ©5 Minuten

Berichten zufolge war der Mann gemeinsam mit seiner Frau auf der Donaustraße unterwegs und hielt auf einem Parkplatz in Grein an, um eine Toilettenpause einzulegen. Der Parkplatz liegt direkt an der Donau. Die Ehefrau berichtete, dass der Mann ausgestiegen war, und nicht mehr zurückkehrte. Die Frau, die im Auto wartete, machte sich zunächst selbst auf die Suche, alarmierte jedoch schnell die Polizei, als ihr Mann auch nach längerer Zeit nicht wieder auftauchte.

Einsatzkräfte suchen mit Unterstützung von Hunden und Drohnen

Die Einsatzkräfte reagierten rasch und starteten eine umfangreiche Suchaktion. Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte durchkämmten die Umgebung, unterstützt durch Suchhunde und Drohnen. Auch Boote der Schifffahrtsaufsicht und der Wasserpolizei wurden zur Unterstützung angefordert. Die Suchmaßnahmen konzentrierten sich sowohl am Land als auch auf dem Wasser.

Unfallgefahr durch die nahe Donau

Da sich der Parkplatz direkt neben der Donau befindet, wird ein Unfall befürchtet. Es wird vermutet, dass der Mann möglicherweise beim Verlassen des Parkplatzes ausgerutscht ist und in den Fluss gestürzt sein könnte. Die Polizei geht daher von einem möglichen Unglück aus.

Suche wurde am Donnerstag fortgesetzt

Die Suchaktion wurde auch am heutigen Donnerstag fortgesetzt. Ein Hubschraubereinsatz musste aufgrund des dichten Nebels abgesagt werden, jedoch blieb das Bootsaufgebot auf der Donau aktiv. Bis zu diesem Zeitpunkt blieb der Mann trotz der umfassenden Bemühungen der Rettungskräfte unauffindbar.

#Update:

Nach einer Suchaktion am heutigen Donnerstag herrscht nun traurige Gewissheit: Die Leiche des 49-jährigen Oberösterreichers wurde gefunden. Näheres zu den Umständen ist zur aktuellen Stunde nicht bekannt. Ermittlungen laufen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.11.2024 um 17:00 Uhr aktualisiert