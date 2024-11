Ware geliefert, Kunde verschwunden: Schwerer Betrug in St. Veit

St. Veit an der Glan

Veröffentlicht am 7. November 2024, 16:23 / ©Fotomontage Canva

Ein 34 Jahre alter deutscher Staatsangehöriger wird verdächtigt, Anfang Oktober 2024 bei einer Elektrofirma einen Smart TV, einen Blue-Ray Player, einen Kopfhörer sowie zusätzlich benötigtes Kleinmaterial bestellt zu haben. Auch Lieferung und Installation des Smart TV soll von dem Mann bestellt worden sein. Die Lieferung erfolgte an dessen vorübergehende Arbeitsadresse im Bezirk St.Veit an der Glan. Aus dieser Wohnung zog der Mann am 13. Oktober aus und nahm die genannten Geräte mit. Seit diesem Zeitpunkt ist er weder für seinen Arbeitgeber noch für die Elektrofirma erreichbar. Die offene Rechnung hat er nicht beglichen. Die Elektrofirma erleidet dadurch einen Schaden von mehreren Tausend Euro.