Katastrophenszenario im Oswaldibergtunnel: Schwerer Unfall beübt

Am 6. November führten die Hauptfeuerwache Villach und die Freiwillige Feuerwehr Töplitsch (als die zugeordneten Portalfeuerwehren des Oswaldibergtunnels) mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Vassach gemeinsam mit der ASFINAG, dem Roten Kreuz Villach und Feldkirchen sowie dem Arbeitersamariterbund Kärnten eine realitätsnahe Einsatzübung im gesperrten Tunnel auf der Tauernautobahn durch.

Schwerer Verkehrsunfall im Oswaldibergtunnel simuliert

Der Übungseinsatz verlief folgendermaßen: Gegen 18 Uhr 30 Uhr kam mittels Notruf die Meldung über einen schweren Verkehrsunfall mit mehreren eingeklemmten Personen und einem durch den Unfall verursachten Gefahrgutaustritt im ersten Drittel der Tunnelröhre in Fahrtrichtung Villach. Über die Verkehrsmanagementzentrale der ASFINAG in Klagenfurt wurde die LAWZ Kärnten über den Vorfall in Kenntnis gesetzt und in weiterer Folge wurden die oben erwähnten Feuerwehren mit dem Stichwort „TVU 4 – mehrere Personen eingeklemmt“ alarmiert. Wie in den immer wieder geübten Abläufe wurde die Einsatzstelle von zwei unterschiedlichen Richtungen angefahren. Seitens der ASFINAG-Verkehrsmanagementzentrale wurden die Feuerwehren über die Lage im Tunnel informiert und konnten schnell und sicher einfahren.

Unfall mit Linienbus und zwei Autos

Die FF Töplitsch fuhr gemeinsam mit der FF Vassach über das Westportal direkt in die betroffene Tunnelröhre ein. Bereits im ersten Drittel des Tunnels stießen die beiden Feuerwehren auf eine Unfallstelle: ein mit Fahrgästen besetzter Linienbus und zwei weitere verunfallte Autos mit eingeklemmten Personen. Der Rüst- und Gefahrgutzug der Hauptfeuerwache wählte für die Anfahrt die nicht betroffene, aber trotzdem gesperrte Tunnelröhre am Ostportal in Fahrtrichtung Salzburg. Auf Höhe der Unfallstelle konnten die Kräfte über einen sicheren Querschlag direkt bis an die Unfallstelle vordringen. In diesem befahrbaren Querschlag wurde der Geräteablageplatz für den Einsatz vorbereitet und gleichzeitig vom Rettungsdienst die Verletztensammelstelle aufgebaut. Dort sichtete ein Notarzt jeden der ankommenden Patienten und teilte diese nach erforderlicher Behandlungspriorität ein.

©HFW Villach/ Rotes Kreuz Kärnten | Die Florianis der Hauptfeuerwache Villach, der Freiwilligen Feuerwehr Vassach … ©HFW Villach/ Rotes Kreuz Kärnten | … sowie der Freiwilligen Feuerwehr Töplitsch standen bei der Übung im Einsatz. ©HFW Villach/ Rotes Kreuz Kärnten | Auch das Rote Kreuz Feldkirchen und Villach war vor Ort. ©HFW Villach/ Rotes Kreuz Kärnten | Im Oswaldibergtunnel wurde ein schwerer Verkehrsunfall beübt. ©HFW Villach/ Rotes Kreuz Kärnten | Die Einsatzkräfte arbeiteten Hand in Hand. ©HFW Villach/ Rotes Kreuz Kärnten | Unter anderem wurden Verletzte aus Fahrzeugen befreit. ©HFW Villach/ Rotes Kreuz Kärnten | Mehrere eingeklemmte Personen wurden von den Florianis aus den Autos befreit.

Rettungsdienst betreute 20 Personen

Eine gemeinsame Einsatzleitung der Feuerwehr, des Rettungsdienstes sowie der ASFINAG wurde vor Ort eingerichtet. Mittels Tunnelfunk wurden die Einsatztrupps im Tunnel koordiniert. Die erste Unfallstelle wurde durch die FF Töplitsch abgearbeitet, die die verletzten Personen aus dem Gefahrenbereich gerettet bzw. aus deren Fahrzeugen befreit und dem Rettungsdienst übergeben hat. Unter schwerem Atemschutz und leichten Chemieschutzanzügen wurde die zweite Unfallstelle, welche den Gefahrstoffaustritt beinhaltete, erkundet, die Verletzten unter zu Hilfenahme von schwerem technischen Rettungsgerät aus den Fahrzeugen gerettet. Der ausgetretene Schadstoff wurde mittels Notfallwanne aufgefangen und mit Chemikalienbinder gebunden. Insgesamt wurden von dem Rettungsdienst 20 Personen vor Ort betreut. Zehn davon wurden mit unterschiedlichen Verletzungen von zwei Notärzten und Sanitätern behandelt. Die unverletzten Personen wurden durch die FF Vassach mittels Kleinlöschfahrzeug aus dem Tunnel gebracht.

„Villach-Stadt und Villach-Land HAND in HAND“

Nach rund eineinhalb Stunden konnten beide Szenarien komplett abgearbeitet werden und die Mannschaft zum gemeinschaftlichen kameradschaftlichen Ausklang, welcher durch die ASFINAG in der Autobahnmeisterei Villach-Zauchen vorbereitet wurde, abrücken. „Ziel dieser Einsatzübung war es, die Kenntnisse über die Örtlichkeit zu festigen, die Kommunikation sowie das Arbeiten in einer gemeinsamen Einsatzleitung zu koordinieren und die Handhabung der Gerätschaften unter realitätsnahen Bedingungen zu üben“, heißt es seitens der Hauptfeuerwache Villach. Die Übung stand unter dem Motto: „Villach-Stadt und Villach-Land HAND in HAND“.