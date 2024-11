Traditionsbetrieb insolvent: „Die Entscheidung fiel uns nicht leicht“

1884 gegründet, begleitet das Unternehmen „Egger Moden“ eine lange Familiengeschichte und Tradition. Ursprünglich wurden hier Lebensmittel und Textilien verkauft. Seit 1984 konzentriert man sich ausschließlich auf Mode – „Mode und Tracht aus gutem Hause“, wie der Slogan des Unternehmens lautet. Derzeit wird „Egger Moden“ in vierter Generation geführt. Leider sieht sich das Modehaus mit Zahlungsschwierigkeiten konfrontiert.

16 Mitarbeiter, drei Filialen betroffen

Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) und der KSV1870, am heutigen Donnerstag, den 7. November 2024, bekannt gaben, wurde ein Sanierungsverfahren am Landesgericht Linz eröffnet. 16 Dienstnehmer, 101 Gläubiger und die drei Filialen, in Unterweißenbach, Unterweitersdorf und Rohrbach, sind von der Insolvenz betroffen. Laut AKV belaufen sich die Verbindlichkeiten auf rund 1,3 Millionen Euro. Die Gläubiger erhalten eine Quote von 20 Prozent, zahlbar binnen zwei Jahren. Doch so viel vorweg: Das Unternehmen „Egger Moden“ soll fortgeführt werden.

Filialen schrieben hohe Verluste

Wie auch so viele andere Unternehmen hat die Corona-Krise dem Oberösterreicher Betrieb ordentlich zugesetzt. Die politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erschwerten die Situation. Außerdem veränderte sich das Kauf- und Konsumverhalten der Kunden. „Dadurch kam es zu Umsatzeinbußen“, heißt es vom AKV. Hinzu kamen gestiegene Energie-, Miet- und Personalkosten zu erhöhten Betriebsaufwänden. „Eine Analyse der einzelnen Filialen ergab, dass die beiden Filialen Unterweitersdorf und Unterweißenbach hohe Verluste erwirtschaftet haben, welche vom Standort Rohrbach nicht ausgeglichen werden können. Die Schließungskosten für die beiden Filialen können ohne Insolvenz nicht finanziert werden,“ erläutert der KSV1870.

„Egger Moden sagt Danke“

Nachdem die Insolvenz öffentlich bekannt wurde, meldete sich der Traditionsbetrieb über Facebook zu Wort. „Heute möchten wir von Herzen Danke sagen. Dank Ihrer Treue und Unterstützung haben wir es geschafft, über viele Jahre hinweg gemeinsam ein erfolgreiches Modeunternehmen zu gestalten. Ohne die Hingabe und das Engagement unseres Teams sowie die langjährige Treue unserer Kunden wären wir niemals so weit gekommen. Besonders danken wir allen Menschen in Unterweißenbach – dem Ort, an dem alles begann. Ihre Loyalität und Unterstützung haben uns durch Höhen und Tiefen getragen. Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, und wir sind uns bewusst, was sie bedeutet.“ Über die Website und Facebook werde man über alle bevorstehenden Entwicklungen berichten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.11.2024 um 16:50 Uhr aktualisiert