Adventsgeschenk der Austria: Freier Eintritt zu Bundesligaspiel

Die Anmeldung ist einfach: Die Vereine müssen lediglich ihre Teilnehmer-Zahl per E-Mail an [email protected] angeben, pro Mannschaft gilt die Einladung für 20 Aktive und fünf Begleitpersonen. Die Eintrittskarten liegen dann entsprechend in der Geschäftsstelle (Siebenhügelstraße 107 A) zur Abholung bereit, werden per E-Mail versendet oder am Samstag an der Tageskassa hinterlegt.