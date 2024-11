Kärntner Heu für Niederösterreich: Flutopfer erhält unerwartete Hilfe

Die verheerenden Unwetter in Niederösterreich haben eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Auch viele Landwirte waren von Ernteausfällen und Schäden an Haus und Hof betroffen. Einer davon ist Christian P. aus Rust am Tullnerfeld. Dieser bekam nun unverhoffte Hilfe aus Kärnten: 38 Heuballen wurden von Michael Glantschnig gespendet, die Transportkosten wurden von der Firma CAPiTA, Europas größtem Snowboardhersteller aus dem Gailtal, übernommen. Wir haben mit einem der Organisatoren der Hilfsaktion, Christof Frank von der CAPiTA MFG GmbH, und dem beschenkten niederösterreichischen Landwirt gesprochen.

38 Heuballen für Landwirt in Rust

„Ich bin selbst beim Katastrophenhilfsdienst und wir waren damals beim Hochwasser in Niederösterreich vor Ort. Wir haben das Schadensbild dort gesehen“, erzählt Frank im 5-Minuten-Interview. Vor Kurzem gab es bereits eine von Veldens Feuerwehrkommandant Manfred Brugger in die Wege geleitete Hilfsaktion, bei der 40 Heuballen von einem Veldener Landwirt nach Niederösterreich gespendet wurden. Als der CAPiTA-Mitarbeiter Michael Glantschnig von dieser Aktion hörte, war er selbst sofort Feuer und Flamme. „Er hatte selbst Heuballen übrig und war sofort bereit, sie Flutopfern in Niederösterreich zur Verfügung zu stellen“, erzählte Frank. Die Firma CAPiTA erklärte sich bereit, die Transportkosten für die Spendenaktion zu übernehmen. Nun musste nur mehr ein Landwirt gefunden werden, dem die Heuballen zugute kommen sollten. Nach einem Gespräch mit dem Bürgermeister von Rust wurde beschlossen, dass die Heuballen an Christian P. gehen sollten. Am 31. Oktober war es dann so weit: Mit einem Traktor wurde ein LKW der Firma Ritter mit 38 Heuballen beladen und die Fahrt nach Rust ging los. „Der Transport verlief reibungslos und die Heuballen kamen pünktlich in Rust an“, erzählte Frank.

©zVg Die Verladung der 38 Heuballen nahm verlief reibungslos.

Folgen des Hochwassers nach wie vor spürbar

Der beschenkte Landwirt freute sich sehr über die Aktion. „Ich habe bei dem Hochwasser meine gesamte Heu- und Strohernte verloren. Für mich war es ein totaler Wahnsinn, als sich die Kärntner gemeldet und gesagt haben, sie haben etwas für mich“, erklärte Christian P. gegenüber 5 Minuten dankbar. Immer noch hat der Landwirt mit den Folgen des Hochwassers zu kämpfen. Während des Gesprächs mit 5 Minuten war er gerade mit Brunnenauspumparbeiten beschäftigt. „Wir arbeiten Schritt für Schritt alles ab. Als das Unwetter kam, hatten meine Familie und die Tiere am Hof oberste Priorität, alles andere kommt jetzt“, so Christian P.

©zVg Fertig beladen konnte sich der LKW der Firma Ritter auf den Weg nach Rust in Niederösterreich machen.

Großes Dankeschön an die Helfer

Wieso gerade er für die Spende ausgewählt wurde? „Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich der einzige Heumilchbauer weit und breit bin. Hier bei uns sind Stiermastbetriebe dominanter“, informiert der Landwirt, der neben Heumilch auch Wein produziert. „Die Spende kam für mich wirklich überraschend und es ist eine tolle Sache. Ich möchte mich noch einmal herzlich bei allen Beteiligten bedanken“, erklärt Christian P., der seinen Worten des Danks auch gleich Taten folgen ließ: Für die Helfer gab es einige Kartons Riesling und Muskateller aus seinem Betrieb.